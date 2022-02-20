Поскольку Россия снова выступает в качестве Олимпийского комитета России, правила церемонии награждения несколько отличаются.

ПЕКИН, Китай. Зимние Олимпийские игры в Пекине подходят к концу, и российский спортсмен снова оказался в центре внимания.

На церемонии закрытия были поданы заявки на медали в мужских и женских лыжных гонках на 30 км. Несмотря на завоевание золотой медали, российский спортсмен Александр Большунов после получения медали не услышал, как играет гимн России.

Вместо этого 25-летнему мужчине пришлось принять Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петр Ильич ЧайковскийХорошая мелодия, но отличается от Динамичный и громкий гимн России Он стал международным символом глобального присутствия страны еще со времен Советского Союза.

Почему к российским спортсменам, завоевавшим золото, относятся иначе, чем к другим странам? Они соревнуются от имени Олимпийского комитета России (ОКР), а не Российской Федерации.

Имя и флаг России были запрещены к участию в Олимпийских играх из-за продолжающихся последствий допинговых скандалов, которые доминировали в российском спорте в последнее десятилетие, в последний раз во время этих Олимпийских игр участвовала 15-летняя фигуристка Камила Валеева, что еще больше запятнало спортивную культуру страны.

Трехбуквенный символ ОКР означает Олимпийский комитет России, чей флаг, включая трехцветную эмблему России, был использован, а гимн команды был выбран в качестве пьесы Чайковского. Критики России требовали более строгих правил, включая механизм проверки, чтобы предотвратить спортсменов, причастных к сокрытию допинга, до того, как Спортивный арбитражный суд смягчил пакет наказаний.

Это были третьи Олимпийские игры с такими ограничениями для России, которая отправила команду из Китайской Республики на прошлогоднюю Олимпиаду в Токио и команду «олимпийский спортсмен из России» на зимние игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. READ "Ювентус" станет первой итальянской командой, которая появится в спортивном документальном сериале Amazon "Все или ничего".

Санкции 2018 года были введены за допинг и сокрытие, когда Россия принимала зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Нынешнее наказание назначено за дальнейшее сокрытие, когда Всемирное антидопинговое агентство обнаружило, что оно получило фальсифицированные данные о допинге из Национальной испытательной лаборатории страны, которая находилась под контролем российских правоохранительных органов.