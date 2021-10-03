Циклон Шахин приближается к Амману, убивая трех человек и задерживая рейсы

ДУБАЙ (Рейтер) – Тропический циклон Шахин обрушился на Оман в воскресенье, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, поскольку власти призвали жителей эвакуировать прибрежные районы, а рейсы в столицу Маскат и из нее были отложены.

Официальное информационное агентство сообщило, что вода унесла ребенка, а еще один человек пропал без вести. Государственное информационное агентство сообщило, что двое азиатских рабочих погибли в результате обрушения холма в их жилом районе промышленной зоны в результате тайфуна.

В совместном заявлении, опубликованном агентством по рискам, погоде и гражданской авиации страны, говорится, что центр шторма находится примерно в 60 км от Маската и несет максимальную скорость ветра 120 км в час и более.

Ожидалось, что центр шторма достигнет берега ближе к вечеру и вечером, принесет сильный ветер и проливной дождь, но внешние полосы системы уже ощущались.

В ГКЧП заявили, что во избежание несчастных случаев в Крыму, к востоку от столицы, отключат электричество. Более 2700 человек были размещены в приютах.

Большая часть из пяти миллионов человек страны-экспортера нефти живет в Маскате и его окрестностях. Власти заявили, что дороги в столице будут открыты только для автомобилей в экстренных случаях и для оказания гуманитарной помощи до тех пор, пока ураган не закончится.

Власти ОАЭ заявили, что были приняты меры предосторожности. В целях обеспечения безопасности сотрудники полиции проводят патрулирование возле пляжей и долин, где ожидается проливной дождь.

(Репортаж) Махер Шмайтли и Надин Авадаллах.

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