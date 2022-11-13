Цифровой рублевый банк России интегрирован в приложение

ВТБ стал первым российским банком, который добавил цифровой рубль в свое мобильное приложение. Интеграция в настоящее время тестируется с учетными записями, настроенными для юридических лиц. Выбранным клиентам будет предоставлен доступ в ближайшие месяцы, и они смогут присоединиться к пробным версиям.

Мобильное приложение ВТБ для поддержки цифровых рублевых переводов и платежей

Банк ВТБ лидирует в создании прототипа функции среди финансовых учреждений в России, позволяющей пользователям его банковского приложения открывать счета и совершать транзакции в цифровой версии национальной фиатной валюты.

Некоторым клиентам разрешено совершать тестовые транзакции Цифровой рубль В 2023 году сообщила пресс-служба банка. Как цитирует РБК Крипто, заместитель председателя правления ВТБ Вадим Кулик пояснил:

На данном этапе мы тестируем открытие кошельков для юридических лиц, мы уже зарегистрировали юридическое лицо, настроили для него кошелек и создали стандартный QR-код для оплаты покупок.

В рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2022 банк также продемонстрировал возможность покупки цифровых финансовых активов или монет и токенов у эмитента по действующему российскому законодательству в цифровых рублях. Он также будет доступен для клиентов в следующем году.

Банк также готовится запустить функцию обмена, которая позволит к 2024 году переключаться между цифровым рублем и обычными электронными деньгами.

Банк России представил свою концепцию цифровой валюты центрального банка (CBDC) в октябре 2020 года и завершила работу над прототипом платформы в декабре 2021 года. Пилотный этап проекта стартовал в январе этого года.

В мае денежное ведомство объявило о планах протестировать цифровой рубль в реальных транзакциях между клиентами в апреле 2023 года. Регулятор заявил на фоне санкций, введенных в связи с военным вторжением России в Украину в июне. ускоряет График работы над проектом. У него есть цель Полная версия В 2024 году.

К испытаниям присоединились около десятка коммерческих банков и других финансовых учреждений. После наличных и банковских денег цифровой рубль станет третьей формой российской валюты. Ожидается, что он будет иметь характеристики как наличного, так и безналичного рубля для упрощения онлайн- и офлайн-платежей.

Как вы думаете, ускорит ли центральный банк России внедрение цифрового рубля? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев, журналист из технически подкованной Восточной Европы, любит цитату Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, что я есть, и более того, я есть». Помимо криптографии, блокчейна и финтеха, международная политика и экономика являются двумя другими источниками вдохновения.



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