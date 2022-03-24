Цифровые автомобильные ключи Apple теперь работают с некоторыми автомобилями Hyundai

С момента своего запуска в 2020 году Apple Доступно только на некоторых моделях BMW. в январе, Блумберг Марк Горман Эта функция будет расширена на некоторые автомобили Hyundai, такие как Genesis, «к лету». Теперь кажется, что эти планы могут опережать график. Изменив свое наблюдение Apple обновила файл Отметим, что Genesis GV60 2022 года, G90 2022 года и Kia Niro 2022 года теперь поддерживают эту функцию.

Пока неясно, широко ли доступна функция CarKey для этих моделей или Hyundai только сейчас работает над ней. Представитель Kia сообщил изданию, что «получит дополнительную информацию о доступности цифрового ключа в ближайшие недели».

Хотя производители автомобилей уже некоторое время предлагают пульты дистанционного управления для смартфонов, CarKey отличается тем, что рассматривает ваш iPhone и Apple Watch как физический ключ. Чтобы использовать эту функцию, просто поднесите телефон или носимое устройство к дверной ручке автомобиля, чтобы разблокировать его. Некоторые автомобили также позволяют включить его, поместив устройство рядом с кнопкой зажигания. С последними iPhone, которые поставляются с чипом Apple U1, вам даже не нужно доставать телефон из кармана, чтобы сесть в машину.