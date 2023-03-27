Цифровые курсы Duke приходят в Украину и Казахстан

опубликовано 23 марта 2023 г. все мета

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Заместитель директора бакалавриата Департамента компьютерных наук Посмотреть профиль Scholars @ Duke Уолтер Синнотт Армстронг Чонси Стиллман, заслуженный профессор практической этики

профессор философии

Чонси Стиллман, профессор практической этики Института этики Кинана

Член Центра когнитивной неврологии

Член сети факультетов Института наук о мозге Дьюка.

Участник инициативы Duke Science and Society. Посмотреть профиль Scholars @ Duke

Два больших сборника неаккредитованных онлайн-курсов Дьюка предоставляются бесплатно студентам, пострадавшим от продолжающегося вторжения России в Украину.

четыре Курсы компьютерного программирования Размещено на платформе онлайн-обучения Coursera имеет лицензию украинской неправительственной организации, которая будет переводить и размещать материалы для использования украинцами.

Кроме того, четыре курса в Логика и критическое мышление — Преподается совместно Уолтером Синнотт-Армстронгом, профессором философии Университета Дьюка, и Рэмом Нитой, профессором философии Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, который переводится на казахский и русский языки для использования студентами в Казахстане. (Около 40 процентов казахов говорят по-русски.)

Специальность кодирования особенно популярна; За шесть месяцев прошлого года на первый курс записались около 30 000 человек.

«Мы очень гордимся курсом, который мы создали, и для нас большая честь присоединиться к усилиям других университетов по поддержке украинского народа», — сказал Оуэн Астрахан, профессор компьютерных наук в Университете Дьюка, который преподает курсы программирования с тремя коллегами. «Это небольшой вклад, который мы вносим, ​​но мы очень благодарны за то, что можем его сделать, и за то, что Герцог поддержал нас в этом».

Дюк не одинок в этих усилиях. В любом случае, другие университеты также предоставляют онлайн-учебные материалы. Например, украинская неправительственная организация Prometheus также сотрудничала с Гарвардским университетом, Университетом Квинсленда в Австралии и другими организациями для лицензирования материалов цифровых курсов.

сказал Квентин Руис Эспарса, заместитель директора Герцог онлайн команда в Обучение инновациям.

Лицензия на специальность компьютерного программирования является результатом партнерства между Duke, Prometheus и посольством США в Украине. Бесплатное лицензирование этих курсов станет ключевым компонентом гуманитарной помощи, которую правительство США демонстрирует, поддерживая украинский народ, согласно переписке между тремя партнерами.

Coursera была одним из первых участников революции открытых онлайн-курсов, предоставив университетам широкую платформу для предоставления качественных цифровых курсов для охвата новых демографических групп по всему миру. Руис-Эспарса сказал, что Duke сотрудничает с Coursera уже более десяти лет, и в любой момент времени не менее 40 000 человек активно посещают его курсы на этой платформе. Курсы бесплатны, но студенты могут заплатить за получение официального сертификата по окончании.

«Coursera действительно предоставляет Доку возможность расширить доступ к образованию», — сказал он. «Если у школы или академического подразделения в Duke есть идея для самостоятельного курса, который они хотели бы запустить, демонстрирует опыт преподавателя или удовлетворяет образовательные потребности в сообществе, Coursera предлагает вариант по довольно низкой цене и потенциально Метод сильного удара».