Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал после победы над Ласло Джерье в Halle Open (Сандер Конинг).

Стефанос Циципас был нокаутирован на травяном турнире в Галле в среду, когда Даниил Медведев с лучшим посевом вышел в четвертьфинал, несмотря на то, что специалисты по траве признали, что они для него «чужие».

Пятая ракетка мира Циципас проиграл 7-6 (9/7), 7-5 чилицу Николасу Жарри, 28-й ракетке мира.

Это третий раз подряд, когда грек нокаутирует во втором круге Уимблдона.

В позднем матче в среду домашний фаворит Александр Зверев обыграл канадца Дениса Шаповалова в сетах подряд 6-2, 6-4.

Зверев, 26-летний олимпийский чемпион, доходил до финала в Галле в 2016 и 2017 годах, но оба раза проиграл Роджеру Федереру. В следующий раз он встретится с Гэри.

Ранее в среду Медведев обыграл серба Ласло Джири со счетом 6-3 6-7 (5/7) 6-3, поскольку третья ракетка мира взяла второй сет с легкой победой.

«Трава для меня слишком жесткая, — сказал Медведев. «На самом деле можно сыграть идеальную игру и проиграть на обоих тай-брейках, так что для меня это немного странно.

«Когда я вижу таких больших игроков, как Роджер Федерер, с одной стороны, они могут выглядеть как инопланетяне, но вы пытаетесь увидеть в них лучшее, на что они способны на той поверхности, где иногда трудно кого-то победить, иметь настолько много титулов Уимблдона, алли, что угодно.

«Это потрясающе, и это то, что я стараюсь смотреть. Я счастлив победить и с нетерпением жду следующих матчей».

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open 2021 года занял второе место на траве Галле в 2022 году, проиграв в финале Хуберту Гуркачу в сетах подряд.

Медведев до сих пор боролся на траве в своей карьере и не дошел до четвертьфинала Уимблдона.

В следующий раз он встретится с испанским восьмым сеяным Роберто Баутиста Агутом.

Прошлогодний турнир во Всеанглийском клубе он пропустил из-за запрета Уимблдона на соревнования российских и белорусских игроков.

Медведев выиграл уже пять титулов ATP в этом году, но проиграл Себастьяну Корде в третьем круге Открытого чемпионата Австралии и в пятый раз за семь матчей был нокаутирован в первом круге Открытого чемпионата Франции.

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