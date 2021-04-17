Циципас и Рублев победили и вышли в финал Monte Carlo Masters

Монако – Четвертый посев Стефанос Циципас нокаутировал Дэна Эванса 6: 2 6: 1 в субботу, чтобы впервые выйти в финал Monte Carlo Masters и продолжить свой первый титул в этом году.

Соперником из Греции станет шестой посеянный россиянин Андрей Рублев, победивший незасеянного норвежца Каспера Радда 6-3 7-5. Рублев нацелился на свой второй титул в году, первый на уровне мастера и девятый в общем зачете в карьере.

Они находятся на уровне 3–3 перед своей седьмой встречей, в том числе 1–1 на грунте. Циципас обыграл его в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции в прошлом году и является новым игроком воскресного финала.

“Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя энергичным”. Циципас сказал: “У меня все еще много газа и энергии”. “Мне удалось закончить все матчи в двух сетах, так что это большой плюс. Я действительно сосредоточен на завтрашнем дне “.

Эванс победил Новака Джоковича в третьем раунде. Но он не смог так же угрожать Циципасу, и матч быстро откатился, когда он падал 3: 2.

Циципас пять раз нарушал подачу и все еще находится на пути к завоеванию своего шестого титула в карьере.

«Я доволен выступлением». Циципас сказал: «Было действительно трудно поддерживать свой уровень, и я очень счастлив, потому что мне удалось справиться со всеми разными моментами». «У меня было много возможностей для попадания вперед, и думал, как я хотел сформулировать эту точку зрения.

Свой последний титул он выиграл в феврале прошлого года на закрытом турнире Open 13 в Марселе – всего за несколько недель до того, как Франция впервые закрылась из-за пандемии коронавируса.

Монте-Карло был отменен в прошлом году из-за пандемии.

23-летний Рублев сделал смелое предложение победить 11-кратного чемпиона Рафаэля Надаля в пятницу, а также подтверждает, почему он – восходящая звезда тенниса.

Выиграв Кубок ATP с Россией, он дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису, а затем выиграл чемпионат мира по теннису ABN AMRO в Роттердаме в прошлом месяце, завоевав свой четвертый титул за семь месяцев. После Роттердама он четыре раза подряд выходил в полуфинал, включая Монте-Карло.

22-летний Радд, владеющий только одним титулом в своей карьере, победил бывшего чемпиона, нокаутировав победителя 2019 года Фабио Фоньини.

Но после того, как Роблев полюбил преимущество 2: 1, он проиграл четыре игры подряд, прежде чем, наконец, провел восьмую игру, чтобы остановить рост России.

Роблев поймал сет на подаче и сломал Радда в начале второго сета, чтобы взять под свой контроль, улучшившись до 4-0 против него в своей карьере.

«Все началось с нарушения (обслуживания), и я почувствовал, что мне нужно повышать уровень, ускоряться и бить сильнее», – сказал Роблев. «Иначе у меня не было бы шансов. Я начал играть лучше, а он начинает больше проигрывать».