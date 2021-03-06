Циципас и Рублев соперничают за последнее место в Роттердаме

Стефанос Циципас, который дошел до полуфинала на Открытом чемпионате Австралии в прошлом месяце, вышел в полуфинал чемпионата Роттердамской федерации в Роттердаме в пятницу, победив Карена Хачанова со счетом 4-6 6-3 7-5.

Циципас, шестой номер в мире, в финальном сете сразился со счетом 3: 1 и в пяти матчах обыграл своего россиянина, прежде чем занять место в полуфинале.

«Он великолепно играл в теннис, и я не был уверен, смогу ли я участвовать в нем», – сказал Циципас, который одержал 46 побед, превзойдя своего российского соперника.

«У нас были отличные бассейны, и качество тенниса было превосходным».

«Вы должны сохранять спокойствие в трех сетах, насколько это возможно. В прошлом я много выигрывал, и с опытом, это дает мне представление о том, как играть в эти трудные моменты».

Циципас победил Рафаэля Надаля на пути к полуфиналу Открытого чемпионата Австралии по теннису и проиграл Даниэлю Медведеву, который проиграл в первом раунде в Роттердаме в качестве первого посева.

Второе посевное из Греции встречается с другим россиянином из четвертого посева, Андре Рублевым, который встретился с французом Джереми Шарди 7-6 (7/2), 6-7 (2/7), 6-4.

«Это был действительно тяжелый матч против Джереми», – сказал Роблев в интервью на поле после того, как он набрал два матча во второй группе.

«Я постараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовым к завтрашнему дню. Стефанос также сыграл две сложные игры на этой неделе».

«Теперь он должен играть в парном разряде, и это непросто».

Всего в четвертьфинальном матче Рублев и Шарды забили 80 победителей.

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