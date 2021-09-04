Циципас с третьим сеяным дразнит испанского Алькараса на US Open

18-летний испанец Карлос Алькарас поразил грека Стефаноса Циципаса с третьим семенем в пятницу на US Open, став самым молодым игроком, вышедшим в четвертый раунд в Нью-Йорке за 32 года.

The Cars опередили финалистов Открытого чемпионата Франции, занявших второе место, 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 0-6, 7-6 (7/5) и впервые попали в 16 последних турниров Большого шлема. время. , лишив Циципаса его первого выступления в четвертом раунде US Open.

Алькарас – самый молодой игрок четвертого раунда Открытого чемпионата США по теннису после 17-летнего американца Майкла Чанга в 1989 году и во всех турнирах мира после Андрея Медведева из Украины на Открытом чемпионате Франции 1992 года.

«Невероятно, – сказал Алькарас. – Мне кажется невероятным». «Эта победа очень много значит для меня. Это лучший матч в моей карьере, лучшая победа.

«Победа над Стефаносом Циципасом – мечта, и победа здесь для меня особенная».

Алькарас стал самым молодым игроком, вошедшим в тройку лучших на Открытом чемпионате США с момента начала рейтинга в 1973 году, и делал это где угодно с тех пор, как Денис Шаповалов победил занимавшего тогда второе место Рафаэля Надаля в 2017 году в Монреале.

Алькарас, занявший 55-е место в мире, затем встретится с немецким квалификатором Петером Йойовчиком, занявшим 141-е место, который нокаутировал швейцарца Анри Лаксонена со счетом 3-6, 6-3, 6-1, 6-4.

Алькарас выиграл свой первый титул ATP в Умаге в июле, став самым молодым чемпионом Тура после 18-летнего Кея Нишикори в 2008 году в Делрей-Бич.

По прозвищу «Следующий Надаль», подросток был очень любимым человеком в Артур Эш-Корт, и разразился рев, когда он уволил Циципаса, выигравшего 33 матча.

«Без этой толпы у меня нет шансов выиграть матч», – сказал Алькарас. «Я был слаб в начале четвертого сета, поэтому спасибо болельщикам за то, что подтолкнули меня вверх в пятом».

Циципас открыл последний тай-брейк головой, но Алькарас прыгнул вперед 5: 2 6: 3 и завершил игру после четырех часов и семи минут ударом справа. Он рухнул в суд на спину, чтобы отпраздновать.

История продолжается

«Это один из тех матчей, в которых вы чувствуете, что все под контролем, но не играете хорошо», – сказал Циципас. «Это горько».

В третьем сете Циципас пробил в пятой и седьмой партиях, продвигаясь вперед 5: 2, но в восьмом и десятом сетах победил Алькараса и установил тай-брейк.

После поражения на тай-брейке 4: 1, Циципас был предупрежден за нарушение на тренировке, а затем допустил двойную ошибку. Три очка спустя Алькарас нанес удар слева, чтобы взять сет.

Несколько мгновений спустя фанаты освистали, когда Циципас отправился в туалет, быстро вернулся, отдохнув чуть более пяти минут. Затем второй матч подряд он выиграл сет, не проиграв ни одного матча после туалета, вынудив его сыграть пятый матч.

Второй посеянный россиянин Даниил Медведев, занявший второе место на Открытом чемпионате США в 2019 году и в Австралии-2021, победил Пабло Андугара на 74-м месте со счетом 6-0, 6-4, 6-3. Он встретится с британцем Дэниелом Эвансом, 24-м посеянным.

«Я играл хорошо и очень доволен своим уровнем», – сказал Медведев. «Главным положительным моментом была победа в трех сетах».

Действующая чемпионка Наоми Осака должна была сразиться с канадской Лейлой Фернандес в ночном матче на стадионе Артура Эша, а победитель встретится с Анжеликой Кербер из Германии, имеющей 16-е место.

– Мугуруза, Халеп представляет –

Девятый посевной Гарбине Мугуруза обыграла 18-го посеянного Викторию Азаренко из Беларуси 6-4, 3-6, 6-2 в лице двукратной чемпионки турнира Большого шлема и бывшей первой ракетки мира.

Мугуруза продемонстрировала свои лучшие результаты на Открытом чемпионате США 2017 года, победив трехкратного участника Открытого чемпионата США, занявшего второе место на турнире Большого шлема, где испанка не вышла в финал.

«Это крупный турнир, на котором я боролся, – сказал Мугуруза. «В этом году это работает, поэтому я хочу продолжать».

Мугуруза, восьмая сеяная чешка, встретится с Барборой Крейковой, действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису, которая обыграла россиянку Камилу Рахимову 6-4, 6-2.

Двукратная чемпионка турниров Большого шлема Симона Халеп из Румынии после отсутствия из-за травм уступила 19-м посевную казахстанку Элину Рыбакину со счетом 7-6 (13/11), 4-6, 6-3 после двух часов 25 минут.

«Каждая игра – это полуфинал», – сказал Халеп. «Уровень очень высокий».

js / rcw