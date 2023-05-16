ЦРУ опубликовало видео с просьбой к россиянам поделиться своими секретами с американскими шпионами

ЦРУ разместило в социальных сетях видео, предлагающее россиянам безопасный способ связи с ним, обещая обеспечить их безопасность, если они будут обмениваться секретами о войне на Украине и другой информацией с американскими шпионами.

«Мы хотим обратиться к тем смелым россиянам, которые чувствуют, что несправедливая война, развязанная российским правительством, заставляет их вступить в контакт с ЦРУ, и убедиться, что они делают это максимально безопасно», — сказал представитель ЦРУ.

русский язык видео Впервые оно было опубликовано в социальной сети Telegram, а также появилось на YouTubeИ твиттер и фейсбук.

Рассказчик говорит: «Люди вокруг вас могут не хотеть слышать правду. Но мы хотим. Вы не беспомощны. Свяжитесь с нами безопасным способом».

«Я убежден, что наши спецслужбы должным образом следят за этим пространством», — заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. а пресс-секретарь МИД России Его называют «очень удобным ресурсом для отслеживания кандидатов».

В двухминутном видео с драматической музыкой россиянин смотрит в окно или на скамейку в парке, словно обдумывая важное решение. Мужчина с портфелем вошел в здание правительства, показывая свое удостоверение личности. Вымышленные персонажи смотрят на семейные портреты, словно размышляя о будущем своих детей. В конце видео русские звонят в ЦРУ по своим телефонам.

ЦРУ разместило рекламу для граждан России через популярный мессенджер Telegram. ЦРУ/через Telegram

Представитель ЦРУ заявил, что на видео видно, как «фальшивые российские чиновники принимают трудное, но важное решение тайно связаться с ЦРУ, используя наш портал в даркнете».

«В сегодняшней России по-прежнему очень сложно высказываться, а говорить правду часто очень тяжело. ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем заслуживающих доверия людей, которые могут нам это сказать и с которыми мы можем общаться. безопасно», — сказал чиновник.

Видео под названием «Почему я позвонил в ЦРУ: мое решение» рассказывает историю бюрократа Захира и его семьи, когда он размышляет о своей жизни и пути, по которому идет его страна. Мужчина спрашивает: «Это самая милая? Жизнь, о которой я мечтал?» Ролик апеллирует к русской национальной идентичности, стремлению к лучшему будущему и героизму. «Быть ​​чемпионом — значит упорствовать, но упорствовать — не значит упорствовать напрасно».

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Это видео является последней попыткой США завербовать недовольных россиян, поскольку Москва ведет войну с Украиной. Более года назад ЦРУ разместило в Интернете инструкции на русском языке о том, как с ними безопасно связаться.

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что мы не доведем до конца и не продолжим эти усилия, если они не принесут результатов», — сказал чиновник, не уточнив подробностей.

В рекламе ЦРУ представлены фиктивные российские официальные лица и содержится призыв к российской общественности выступить и поделиться разведывательными данными. ЦРУ через Telegram

Нынешние и бывшие сотрудники разведки говорят, что бурные военные действия России предоставили западным спецслужбам решающую возможность завербовать россиян, разочарованных вторжением в Украину, и поставить страну под власть Путина.

Оперативный директор ЦРУ Дэвид Марлоу заявил в ноябре в Университете Джорджа Мейсона, что Путин растратил власть и влияние своей страны, отправив российские войска в Украину, и что разведывательное агентство готово работать с русскими, которых Кремль исключил.

«Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам», — сказал он. «Потому что мы открыты для бизнеса».

«Недовольство войной будет и впредь подрывать российское руководство», — заявил в апреле в Университете Райса директор ЦРУ Уильям Бернс.

Несмотря на разногласия Вашингтона с Путиным, «Соединенные Штаты и российский народ не являются врагами. Мы восхищаемся мужеством и решимостью столь многих россиян, которые полны решимости сохранить ценности и идеалы России», — заявил представитель ЦРУ.

Чиновник сказал, что агентство интересовало множество информации из России, а не только узкие отчеты разведки или контрразведки. «Нас интересуют передовая наука, военные и электронные технологии, финансовая информация, ценные источники данных и внешнеполитические секреты», — сказал чиновник.