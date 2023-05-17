ЦРУ пытается завербовать российских шпионов в Telegram

а Мужчина идет по снегу к мрачному столу, полному бумаг. Женщина входит в правительственный компьютер. Измученные бюрократы, кажется, достигли предела в жизни в России Владимира Путина. — Это та жизнь, о которой ты мечтал? — спрашивает говорящий. Камера перемещается по фотографиям их детей за партами.

в Кинематографическое видеоТриллеры «Оттенки серого времен холодной войны» являются частью американских усилий по предоставлению дополнительных инструментов недовольным русским, которые могут захотеть предоставить информацию. Двухминутный клип был создан ЦРУ во вторник на новом канале Telegram, в котором содержится информация о том, как безопасно связаться с агентством США с помощью браузера Tor и инструментов шифрования для отправки информации через темную сеть.

«Вы офицер в армии? Вы работаете в разведке, дипломатии, науке, высоких технологиях или имеете дело с людьми, которые работают?», — говорится в сообщении на видео, которое заканчивается тем, что оба человека решают позвонить в ЦРУ со своих телефонов. У вас есть информация об экономике или высшем руководстве РФ? Оставайтесь на связи с нами».

Усилия по вербовке связаны с тем, что зимняя кампания России на Украине привела к незначительному прогрессу и большим потерям: только с декабря было убито или ранено более 100 000 солдат, по словам представителя Совета национальной безопасности. Спецслужбы США указали, что они ожидают, что двойные военные потери и экономические санкции сделают больше россиян открытыми для вербовки, включая обычных бюрократов, стесненных армейских офицеров и богатых бизнесменов, которые пострадали в финансовом отношении.

«Ищем по всему миру россиян, которым они противны [Putin’s actions] «Как мы есть», — сказал в ноябре прошлого года директор по операциям ЦРУ Дэвид Марлоу в редких замечаниях во время мероприятия в Университете Джорджа Мейсона. «Потому что мы открыты для бизнеса».

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В видео отмечается, что принятие «трудного, но важного решения о тихом общении с ЦРУ» является «достойным» и отвечает интересам семей россиян. «Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете», — говорит она.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала канал, у которого к полудню было почти 6000 подписчиков, «очень удобным источником для отслеживания претендентов».

Агентство впервые опубликовало инструкции на русском языке о том, как связаться с ЦРУ в своих социальных сетях в прошлом году. Но поскольку доступ к большинству основных социальных сетей ограничен Кремлем, приложение для обмена сообщениями Telegram стало для россиян основной платформой для общения за пределами государственных границ и поиска информации без цензуры. Хотя приложение было популярно в России до войны, его использование распространилось после вторжения в Украину. Анализ 187 русскоязычных новостных каналов, представленных TIME в прошлом году британской технологической компанией Logally, показал, что число подписчиков на русскоязычные каналы Telegram увеличилось на 8 миллионов, или 48%, в течение месяца после вторжения. Платформа стала цифровым полем битвы и ключевым местом для сбора и вербовки разведывательных данных.

Официальные лица США явно нацелены на то, чтобы видео на платформе апеллировало к русскому патриотизму и заботе о своих семьях, сообщили эксперты TIME. Он включает цитаты из русских писателей Льва Толстого и Федора Достоевского и, в частности, использует слово «выстоять», русский термин, означающий «стоять» или «сопротивляться», который Путин часто использовал в своих кампаниях по призыву на военную службу.

«Они берут язык режима и аккуратно трансформируют его в другой контекст», — говорит Ян Гарнер, историк и аналитик российской пропаганды.

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Гарнер говорит, что несмотря на проделанную работу над кампанией Telegram, есть один вопиющий недостаток: «Они ничего не предоставляют». Большинству людей, имеющих доступ к информации, которая может представлять интерес для ЦРУ, например правительственным чиновникам среднего звена, государство обеспечивает безопасность, и вероятность того, что их дети будут принуждены к призыву, меньше.

Видео «переходит от грустной, запутанной жизни в России к милой, грустной жизни ЦРУ?» — спрашивает Гарнер. Он также говорит, что сообщения, подчеркивающие стремление Америки к «правде», скорее всего, потерпят неудачу. Большинство россиян с подозрением относятся к Америке и, в частности, к ЦРУ. Так что связывание этого с ЦРУ, вероятно, укрепит веру в то, что именно они лгут».

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написать Вера Бергенгруен: [email protected]