ЦРУ сообщило, что десятки информаторов были арестованы или убиты

ЦРУ вызвало своих шпионов на передовую Чтобы усилить оперативную безопасность во всем мире после того, как десятки информаторов были арестованы, убиты или подверглись иным угрозам в последние годы, The New York Times сообщила Вторник.

Газета сообщила, что телеграмма, отправленная на прошлой неделе высшими должностными лицами американской разведки на все станции и базы агентства, включала точное количество людей, которые были арестованы или казнены конкурирующими агентствами – подробности, которые обычно тщательно охраняются в секрете.

Документ возлагает на плечи оперативников, ответственных за вербовку новых информаторов, множество проблем, в том числе плохое мастерство, недооценку контрразведывательного мастерства иностранных агентств и сосредоточение внимания на найме без должного внимания к потенциальным рискам. Далее он напоминает офицерам о необходимости сосредоточить внимание на этих вопросах, а также привлекать новые источники.

В последние годы отчеты показали, что Китай стал особенно искусным в отслеживании и уничтожении шпионских сетей США. The Times сообщила в 2017 году Что в одном из этих случаев по меньшей мере 12 подозреваемых осведомителей были казнены Пекином, а несколько других были заключены в тюрьму.

В 2017 году The Times сообщила, что Пекин казнил по меньшей мере 12 подозреваемых информаторов и заключил в тюрьму гораздо больше. AFP через Getty Images

Однако во вторник в отчете отмечается, что другие противники США, включая Россию, Иран и Пакистан, аналогичным образом увеличили свои возможности, в некоторых случаях превратив источники ЦРУ в двойных агентов. В телеграмме, отправленной на прошлой неделе, не упоминается ряд информаторов, которые были взломаны таким образом.

Другие противники США, включая такие страны, как Пакистан, также увеличили свои возможности по превращению источников ЦРУ в двойных агентов. AFP через Getty Images

По данным The Times, усилиям ЦРУ еще больше препятствовало нарушение секретной системы связи, раскрывающей сети в Китае и Иране. Кроме того, некоторые официальные лица считают, что предатели разведки США передали информацию, которая привела к аресту и смерти источников.

В ноябре 2019 года, например, бывшее ЦРУ Агент дела Джерри Чун Шинг Ли Он был приговорен к 19 годам лишения свободы за то, что признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа. По словам прокуратуры, сотрудники китайской разведки передали Ли более 840 000 долларов за трехлетний период, начиная с 2010 года, за раскрытие имен человеческих источников. Команда защиты Ли отрицает это утверждение.

Несколько месяцев назад Моника Витт, бывшая Офицер разведки ВВСпо обвинению в предоставлении информации о национальной обороне иранскому правительству и в заговоре. Прокуроры заявили, что она передала секретную информацию об офицерах американской разведки после того, как они бежали в Иран в 2013 году.

Бывший агент ЦРУ Джерри Чун Шинг Ли был приговорен к 19 годам тюремного заключения за то, что признал себя виновным в заговоре с целью совершения шпионажа. AP