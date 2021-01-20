ЦСКА рассматривает возможность переезда в другой город в свете сноса площади





По сценарию Энтони Стругилакиса / [email protected]

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб рассматривает возможность переезда в другой город в связи с тем, что его существующие объекты (Александр Гумельский УШ ЦСКА – принадлежит Минобороны России) будут снесены к июню, чтобы построить новый мультиспортивный комплекс.

«Разные, в том числе переезд в другой город», – сказал Ватутин. Спорт Экспресс На вопрос о возможностях клуба в свете этого развития событий. «Думаю, вы прекрасно понимаете, сколько стоит построить современную площадь в Москве с нуля – найти площадку и согласовать проекты. Даже для Norislk Nickel (владелец и главный спонсор ЦСКА) это большие деньги, и вернуть их будет очень сложно. Вот и все. Он сформирован таким образом, что клуб и город могут серьезно пострадать от своей репутации.









«Решение Министерства обороны о срочном сносе USH – удар по жизни клуба и его результатам», – добавил Фатотин. УШ был построен в 1979 году и с тех пор живет в ЦСКА.

Новый современный комплекс планируется построить к концу 2022 года, а до тех пор ЦСКА будет вынужден искать новый «дом». Переезд в Мегаспорт, который ЦСКА использует в своих матчах Евролиги, возможен, но арена не в полной мере обеспечивает идеальные стадионы и рабочее пространство, которые необходимы клубу для его повседневной деятельности.

«Наверное, лучшим решением для нас будет полный переезд в Мегаспорт, но следующим летом это будет невозможно из-за отсутствия тренировочных залов на арене, а основной зал сдается для проведения различных мероприятий», – сказал Фатотин. «Теоретически мы изучаем возможность работы в двух-трех локациях плюс офисное помещение. Но опять же, на создание, согласование, строительство и контроль такого проекта уйдет не менее двух лет. Кроме того, это потребует полной поддержки правительства Москвы. Уверен, что офис Мэр, в отличие от Минобороны, понимает, что уходить из клуба, который сейчас является флагманом российского спорта, с такой богатой бездомной историей, мягко говоря, ошибка. ЦСКА – национальное достояние ».

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