Цуренко рассказала об уходе из Индиан-Уэллса

Украинка Леся Цуренко заявила в понедельник, что ее внезапный отказ от участия в турнире с твердым покрытием в Индиан-Уэллсе был вызван приступом паники незадолго до встречи с чемпионкой Открытого чемпионата Беларуси Ариной Соболенко.

Цуренко рассказала веб-сайту «Большой теннис Украины», что непреодолимые эмоции возникли через несколько дней после того, как она была «шокирована» разговором с генеральным директором WTA Стивом Саймоном, в котором они обсуждали сохраняющуюся напряженность в игре в результате вторжения России в ее страну.

«Причиной отказа стала паническая атака», — сказал Цуренко.

«Формально это будет написано как «личные причины», но на самом деле это были проблемы с дыханием, и можно сказать, что это была истерия».

Спустя более года после того, как Россия при поддержке своего союзника Беларуси вторглась в Украину, теннис продолжает бороться с последствиями войны для спорта.

WTA и ATP запрещают российским и белорусским игрокам выступать под своими национальными флагами, но украинские игроки все еще могут встречаться с ними на турнирах.

Ранее в этом месяце британские СМИ сообщили, что прошлогодний запрет Уимблдона на российских и белорусских игроков, скорее всего, будет снят на турнире этого года.

«Несколько дней назад у меня был разговор со Стивом Саймоном, генеральным директором WTA, и я был совершенно потрясен тем, что услышал», — сказал Цуренко BTU. «Он сказал мне, что сам войну не поддерживает, но если ее поддерживают игроки из России и Белоруссии, то это только их мнение, а мнение других меня не должно беспокоить».

Цуренко сказала, что разговор заставил ее и других украинских игроков усомниться в позиции Саймона, и они запросили телефонную конференцию с советом директоров WTA.

Цуренко, которая проиграла из-за выхода на пенсию или была нокаутирована в девяти из своих 18 турниров, начиная с Индиан-Уэллса в прошлом году, сказала, что она и другие украинские игроки запросили телефонную конференцию с советом директоров WTA, «чтобы спросить, насколько человек любит Стив, возможно, Саймон — лидер WTA, и что нам с этим делать».

История продолжается

WTA отреагировала на комментарии Цуренко заявлением в понедельник.

«Прежде всего, мы признаем чувства Леси и всех украинских спортсменов и до сих пор имеем дело с ними в этот очень сложный период времени», — говорится в туре.

«Мы являемся свидетелями продолжающейся ужасной войны, которая влечет за собой непредвиденные обстоятельства с далеко идущими последствиями, влияющими на мир, а также на Мировой тур WTA и его участников.

«WTA последовательно отражала нашу полную поддержку Украины и решительно осуждала действия российского правительства.

«При этом сохраняется фундаментальный принцип WTA, который заключается в том, чтобы отдельные спортсмены могли участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях по достоинству и без какой-либо формы дискриминации, и чтобы они не подвергались наказанию за решения, принятые руководством их страны».

бб/рко