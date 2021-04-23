Чайка приносит новую классику в театр Линчбурга | развлекательная программа

«Мы пытаемся перевернуть эти гендерные нормы с ног на голову», – сказала Хендрикс о предоставлении женщинам возможности руководить профессиональной театральной труппой. Что касается гендерного неравенства в театральных режиссерах, она добавила: «Я думаю, что многие из них не обязательно обладают талантом или способностью делать это, но это возможность сделать это. Просто откройте эту дверь для людей».

«Чайка» – это четырехактная пьеса, посвященная небольшой группе художников и других жителей сельской фермы в России конца XIX века. Это история, которая иллюстрирует сложность человеческого характера. Исследует эмоции, исследует связь или ее отсутствие; Он подчеркивает последствия выбора не только для человека, но и для окружающих. Митчелл сказал, что персонажи борются с внутренними желаниями и борьбой, которые открыто не общаются друг с другом – часто за их счет.

Митчелл отметил, что, как смесь комедии и драмы, «Чайка», возможно, во многих отношениях более связана, чем когда-либо.

Действие пьесы происходит на сельской ферме в России, хотя герои пьесы – хотя физически вместе в своей небольшой социальной единице – оказываются относительно изолированными и имеют достаточно времени, чтобы побыть наедине со своими идеями.