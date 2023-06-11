Чарльз Оливейра Бенеила Дариуша, нокаутировавший техническим нокаутом, может организовать реванш с чемпионом мира в легком весе Исламом Махачевым.

Шарль Оливейра сделал игру легкой против Бенила Дариоша, которого нелегко обыграть. (AP Photo/Чейз Стивенс)

Не позволяйте его недавнему бою одурачить вас, Чарльз Оливейра по-прежнему боится UFC в полутяжелом весе.

Бывший чемпион UFC в легком весе Бенил Дариуш победил своего коллегу в легком весе Бенила Дариуша в своем первом бою после поражения от действующего чемпиона Ислама Махачева, техническим нокаутом в первом раунде и своей 12-й победой в 13 боях.

Бой проходил так же, как и другие бои Оливейры против ведущих тяжеловесов. Он сразу же попытался вызвать бой, бросив вызов Дариушу, чтобы он приблизился к нему на спине, затем встал и лег на 4-е место в рейтинге UFC в легком весе, пока он не был сбит с ног, и рефери не объявил бой.

Поражение прервало серию побед Дариуша из восьми игр, который, казалось, был готов претендовать на чемпионский титул, если бы обошел Оливейру. Вместо этого Оливейра, возможно, только что получил матч-реванш с Махачевым, которого он победил на UFC 280 в октябре.

По крайней мере, он, похоже, привлек внимание Махачева:

Вскоре Оливейра узнал об этом твите во время его послематчевого интервью с Даниэлем Кормье и ответил на него, намекнув, что он действительно чемпион. Он также пообещал другой исход, если получит еще один шанс на Махачева, даже если бой состоится в Абу-Даби:

«Я не хотел отправлять сообщение. В прошлый раз, когда вы видели меня на 10 %, теперь вы видели на 120 %. Героем будет Чарльз Оливейра. Знаешь что? Дана [White], я следующий. ты знаешь. Ты хочешь, чтобы я подрался с ним в его доме? Я пойду. Я готов. Давай сделаем.

Поражение Оливейры от Махачева произошло после того, как он обогнал почти все громкие имена в переполненном легком дивизионе UFC. Он победил техническим нокаутом Майкла Чендлера, чтобы выиграть титул, освобожденный Хабибом Нурмагомедовым, защитил его, сдав Пуарье, затем потерял его из-за потери веса, прежде чем сразить Джастина Гэтжи.

Оливейра мог бы вернуть себе титул, победив Махачева, но вместо этого российский борец доминировал над ним, завоевав пояс сабмишеном во втором раунде удушающим приемом треугольника руками. С тех пор Махачев защищал пояс против чемпиона в полулегком весе Александра Волкановского, который безуспешно добивался второго пояса на турнире UFC 284 в феврале.

С тех пор следующим соперником Махачева был TBD, и Оливейра, возможно, только что определился с этим. Одна только победа над Дариушем довела до совершенства резюме Зала славы, которое уже может похвастаться четвертым по количеству побед в истории промоушена с 22 победами после Джима Миллера (25), Андрея Арловского (23) и Дональда Серроне (23). Он также сейчас имеет наибольшее количество финишей в истории UFC — 20, что на три больше, чем у Миллера.

Посмотрим, скоро ли у него появится шанс добавить «дважды чемпиона в легком весе».