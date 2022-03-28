Чарты Великобритании: Kirby and the Forgotten Earth пожирают лидерство

Последние британские чарты в и после Волна положительных отзывовИ Кирби и забытая земля Он занял первое место, с комфортом опередив мультиплатформенную версию. Чудеса Крошечной Тины.

Это выступление Кирби делает его самым крупным запуском во франшизе: было продано в 2,5 раза больше копий, чем в 2018 году. Кирби Стар Союзники, который был предыдущим рекордсменом. Это также 5-я по величине игра Кирби в Великобритании, и она сразу за Приключение Вэя Кирби (Кирби возвращается в Страну грез в США).

В других местах это похоже на обычное дело для британских чартов, но Super Mario Bros. U Делюкс Он неожиданно вернулся, прыгнув на 10 дистанций по сравнению с предыдущей неделей и опустившись на 7-е место.

с другой стороны, Марио Карт 8 Делюкс Ожидается, что он вернется в первую десятку, но только. волна 1 из Расширенный коридор курса Игра явно дала небольшой толчок, хотя сможет ли она сохранить свои позиции, пока неясно.

наконец, Легенды о покемонах: Арсеус Держитесь крепко, вниз всего на одну позицию по сравнению с предыдущей неделей. Будет интересно посмотреть, сколько времени понадобится игре, чтобы оставаться в десятке лучших, прежде чем она будет запущена. покемон алый и фиолетовый.

на прошлой неделе На этой неделе прозвище новый 1 Кирби и забытая земля новый 2 Чудеса Крошечной Тины 2 3 старое кольцо 1 4 Гран Туризмо 7 4 5 Легенды о покемонах: Арсеус 12 6 ФИФА 22 17 7 Новый Super Mario Bros. U Deluxe 3 8 ВВЕ 2К22 7 9 Запретный горизонт запад 11 10 Марио Карт 8 Делюкс

[Compiled by GFK]

<График прошлой недели

Вы приобрели Кирби и Забытую Землю на этой неделе? Как вы думаете, может ли он стать самым большим Кирби? Давайте знать!



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