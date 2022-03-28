Чарты Великобритании: Kirby and the Forgotten Earth пожирают лидерство

Последние британские чарты в и после Волна положительных отзывовИ Кирби и забытая земля Он занял первое место, с комфортом опередив мультиплатформенную версию. Чудеса Крошечной Тины.
Это выступление Кирби делает его самым крупным запуском во франшизе: было продано в 2,5 раза больше копий, чем в 2018 году. Кирби Стар Союзники, который был предыдущим рекордсменом. Это также 5-я по величине игра Кирби в Великобритании, и она сразу за Приключение Вэя Кирби (Кирби возвращается в Страну грез в США).
В других местах это похоже на обычное дело для британских чартов, но Super Mario Bros. U Делюкс Он неожиданно вернулся, прыгнув на 10 дистанций по сравнению с предыдущей неделей и опустившись на 7-е место.
с другой стороны, Марио Карт 8 Делюкс Ожидается, что он вернется в первую десятку, но только. волна 1 из Расширенный коридор курса Игра явно дала небольшой толчок, хотя сможет ли она сохранить свои позиции, пока неясно.
наконец, Легенды о покемонах: Арсеус Держитесь крепко, вниз всего на одну позицию по сравнению с предыдущей неделей. Будет интересно посмотреть, сколько времени понадобится игре, чтобы оставаться в десятке лучших, прежде чем она будет запущена. покемон алый и фиолетовый.
|на прошлой неделе
|На этой неделе
|прозвище
|
новый
|1
|Кирби и забытая земля
|
новый
|2
|Чудеса Крошечной Тины
|2
|3
|старое кольцо
|
1
|4
|Гран Туризмо 7
|
4
|5
|Легенды о покемонах: Арсеус
|12
|6
|ФИФА 22
|
17
|7
|Новый Super Mario Bros. U Deluxe
|3
|8
|ВВЕ 2К22
|7
|9
|Запретный горизонт запад
|11
|10
|Марио Карт 8 Делюкс
Вы приобрели Кирби и Забытую Землю на этой неделе? Как вы думаете, может ли он стать самым большим Кирби? Давайте знать!
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