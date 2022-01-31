Чарты Великобритании: Pokémon Legends: на долю Arceus приходится почти половина всех коробочных игр, проданных на прошлой неделе

Легенды о покемонах: Арсеус на прошлой неделе ворвались в британские чарты, заняв первое место и составив почти половину всех коробочных игр, проданных в стране за последнюю неделю (спасибо, GamesIndustry.biz).
Прибытие всего через два месяца после Покемоны Brilliant Diamond и Shining Pearl, Arceus с комфортом превзошла эти игры и стала четвертой по величине игрой Pokémon в Великобритании за все время. Это также самая продаваемая игра про покемонов, в которой есть только одна версия, а не две — предыдущий обладатель этого рекорда был Желтый Покемонкоторая вышла на Game Boy еще в 2000 году.
Что делает все это еще более невероятным, так это то, что это основано за на проданных физических копиях и не включает цифровые покупки.
Успех Arceus подтолкнул номер один на прошлой неделе – Марио Карт 8: Делюкс — на второе место и на третье место на прошлой неделе Пересечение животных: новые горизонты опустился на четвертое место. Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы поднимается с девятого на шестое, а Шахтерское ремесло опустился на седьмое место.
Другой большой новый релиз в чарте этой недели Uncharted: Коллекция «Наследие воров»который стартует на пятом месте.[Compiled by GFK]
Вы купили какую-нибудь из этих игр, возглавляющих чарты, на этой неделе? Дайте нам знать внизу.
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