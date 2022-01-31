Чарты Великобритании: Pokémon Legends: на долю Arceus приходится почти половина всех коробочных игр, проданных на прошлой неделе

Легенды о покемонах: Арсеус на прошлой неделе ворвались в британские чарты, заняв первое место и составив почти половину всех коробочных игр, проданных в стране за последнюю неделю (спасибо, GamesIndustry.biz).

Прибытие всего через два месяца после Покемоны Brilliant Diamond и Shining Pearl, Arceus с комфортом превзошла эти игры и стала четвертой по величине игрой Pokémon в Великобритании за все время. Это также самая продаваемая игра про покемонов, в которой есть только одна версия, а не две — предыдущий обладатель этого рекорда был Желтый Покемонкоторая вышла на Game Boy еще в 2000 году.

Что делает все это еще более невероятным, так это то, что это основано за на проданных физических копиях и не включает цифровые покупки.

Крупнейшие запуски покемонов в Великобритании (данные GfK). 1. Солнце/Луна

2. Меч/Щит

3. Альфа-сапфир/омега-рубин

4. Легенды: Аркеус

5. Черный/белый

6. Сияющий жемчуг/блестящий бриллиант

7. X&Y

8. Поехали, Иви/Пикачу

9. Желтый

10. Золото сердца и серебро души Цифровые данные не включены. — Кристофер Дринг (@Chris_Dring) 30 января 2022 г.

Успех Arceus подтолкнул номер один на прошлой неделе – Марио Карт 8: Делюкс — на второе место и на третье место на прошлой неделе Пересечение животных: новые горизонты опустился на четвертое место. Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы поднимается с девятого на шестое, а Шахтерское ремесло опустился на седьмое место.

Другой большой новый релиз в чарте этой недели Uncharted: Коллекция «Наследие воров»который стартует на пятом месте.

[Compiled by GFK]

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