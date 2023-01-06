Чарующий арктический мир кино

Чудесный зимний пейзаж детства меняется.

Скандинавское горное озеро Тронетреск замерзло в среднем на месяц раньше, чем когда режиссеры и сноубордисты Кайса Мяэття и Виктор Бьорнстрем росли.

в короткометражном фильме треки Из северной Швеции влияние изменения климата на Арктику освещается с точки зрения сноубордистов и их любви к заснеженным горам.

«Несколько лет назад Кайса Мата и я посетили лекцию об изменении климата на севере Швеции — о том, что на самом деле произошло и с чем мы сталкиваемся. Мы были удивлены и поняли, что это то, что мы должны внести в публикацию, — говорит Бьорнстрем.

Лапландские зимы — главная причина, по которой они остаются в Кируне, самом северном городе Швеции. Но какими будут условия через 10-15 лет?

треки Это один из многих северных фильмов, представленных на Международном кинофестивале в Тромсё (TIFF) с 16 по 22 января. Киноизображения — короткометражные и полнометражные, документальные и художественные — возникли в северных частях Норвегии, Швеции, Финляндии, России и Канады, а также в Сапми, Гренландии и Исландии.