Части реки Балкан превратились в плавучую мусорную свалку

ВЫШЕГРАД, Босния и Герцеговина (AP) — Тонны отходов сбрасываются на плохо организованные свалки на берегу реки или прямо в водные пути, протекающие через три страны, которые в конечном итоге накапливаются за мусорным барьером в реке Дрина в восточной Боснии во время влажной погоды зимой и ранним утром. зима. фонтан.

На этой неделе барьер снова стал внешним краем огромной плавучей свалки, заполненной пластиковыми бутылками, ржавыми бочками, использованными шинами, техникой, корягами и прочим мусором, подхваченным рекой из ее притоков.

Местные активисты-экологи жалуются, что ограждение реки, воздвигнутое боснийской гидроэлектростанцией в нескольких километрах выше по течению от плотины возле Вышеграда, превратило город в нежелательную региональную свалку.

Проливные дожди и необычно теплая погода на прошлой неделе вызвали разлив нескольких рек и ручьев в Боснии, Сербии и Черногории, что вызвало наводнения в прилегающих районах и вынудило множество людей покинуть свои дома. В пятницу температура во многих районах понизилась из-за дождя, перешедшего в снег.

«В последние дни мы видели проливные дожди и сильные наводнения, а также огромный отток воды из (притоков Дрины в) Черногории, который сейчас, к счастью, отступает», — сказала Дайан Фортола из экологической группы Eco Centar Visegrad.

«К сожалению, огромный поток мусора не прекратился», — добавил он.

Река Дрина протекает на 346 км (215 миль) от северо-западных гор Черногории через Сербию и Боснию. Некоторые его притоки известны своим изумрудным цветом и потрясающими пейзажами. Участок вдоль боснийско-сербской границы славится стропилами, когда не «сезон мусора».

Фертола сказал, что за последние дни за барьером для отходов на реке Дрина скопилось около 10 000 кубических метров (более 353 000 кубических футов) отходов. Столько же было изъято за последние годы из этого участка реки.

Вывоз мусора занимает в среднем до полугода. Он попадает на муниципальную свалку в Вышеграде, которая, по словам Фертолы, «не имеет достаточно мощностей даже для обработки[городских]бытовых отходов».

«Пожары на (муниципальной) свалке горят постоянно», — сказал он, описывая условия там как «не только большую опасность для окружающей среды и здоровья, но и большое смущение для всех нас».

После десятилетий опустошительных войн 1990-х годов, сопровождавших распад Югославии, Балканы отстали от остальной Европы в экономическом и экологическом плане.

Страны региона добились незначительного прогресса в создании эффективных и экологически чистых систем удаления отходов, несмотря на то, что стремились вступить в ЕС и приняли некоторые законы и постановления ЕС.

Несанкционированные свалки усеивают холмы и долины по всему региону, с дорог свисает мусор, а с деревьев свисают полиэтиленовые пакеты.

Помимо загрязнения рек, многие страны Западных Балкан страдают от других экологических проблем. Одной из наиболее актуальных является чрезвычайно высокий уровень загрязнения воздуха в ряде городов региона.

«Люди должны осознать такие проблемы», — сказал Радош Брекалович, житель Вышеграда.