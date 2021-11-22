Части Российского космического агентства закрыты в соответствии с новым порядком безопасности

Журналисты, освещающие космическую программу России, говорят, что они могут занять более осторожный подход в своих репортажах после того, как многие аспекты Роскосмоса были объявлены закрытыми.

Приказ ФСБ, вступивший в силу 11 октября, содержит информацию, которая, по его словам, может быть использована для угрозы национальной безопасности, если она получена иностранными организациями или иностранными гражданами.

Приказ не относится напрямую к сбору новостей и не представляет собой полный запрет на освещение Роскосмоса, но в эпоху цифровых технологий, когда отчеты публикуются в Интернете или в социальных сетях, журналисты говорят, что они могут рискнуть нарушить порядок.

Это также одно из положений Закона об иностранных клиентах России, которое вызывает больший резонанс в СМИ.

ФСБ охватывает 60 типов информации, детализируя содержание военных, разведывательных и космических программ, которые, по ее словам, могут быть использованы. угрожают безопасности. В Роскосмосе эти темы включают финансовые детали, сроки реализации проектов и некоторые из его космических программ; Информация о планах и перестройках в космическом агентстве; и подробности о новых технологиях и материалах.

Роскосмос не ответил на просьбу прокомментировать, как новый порядок повлияет на зарубежные и отечественные репортажи, и передал «Голос Америки» в ФСБ.

В ФСБ не ответили на запрос «Голос Америки» о комментариях.





Ограничения на отчетность

Независимые журналисты и медиа-аналитики называют это «ограничением» и говорят, что это затруднит прозрачное и независимое освещение космической программы.

Александр Хохлов, научный корреспондент и корреспондент СМИ, включая TV Rain и Meduza, говорит, что новые меры могут ограничить его освещение.

По словам Хохлова, в качестве меры предосторожности ему, возможно, придется сосредоточиться только на новостях западных агентств и компаний.

Я редко освещаю темы, включенные в рейтинг ФСБ; Однако его формулировка довольно обширна. «Я также воздержусь от написания и комментариев о деятельности Роскосмоса», — сказал Хохлов, который также является членом Северо-Западной астронавтической федерации России.

«Я мог бы также сосредоточиться на освещении SpaceX и постепенного прогресса, достигнутого ею в строительстве колонии на Марсе», — сказал Хохлов, имея в виду частную космическую программу, основанную американским предпринимателем Илоном Маском.

Хохлов, который писал о российских космических миссиях и росте частного космического сектора США, сказал, что правила могут ограничить то, что могут освещать научные журналисты.

Описывая это как «еще один шаг к информационному вакууму в области космонавтов в России», Хохлов сказал: «Риски уже очевидны для тех, кто пытается представить альтернативную точку зрения».

Он сослался на большое количество журналистов, признанных иностранными агентами в прошлом году.

По состоянию на 15 октября на веб-сайте Министерства юстиции перечислено 32 новостных агентства и 56 журналистов, подпадающих под определение иностранных агентов, включая независимые сети, входящие в Агентство всемирной информации США.

Те, кто добавлен в список Минюста России, должны классифицировать весь контент, включая новостные репортажи и личные сообщения в социальных сетях, как контент, созданный иностранным агентом. Физические лица должны предоставлять подробные отчеты о своих финансах. Несоблюдение может повлечь за собой штрафы и, возможно, уголовное преследование.

«Это тяжелое юридическое и финансовое бремя для этих (журналистов), чреватое штрафами и даже уголовным преследованием», — сказал Хохлов.

В 2017 году Россия внесла поправки в существующий Закон об иностранных агентах в ответ на требование США, согласно которому финансируемые Москвой группы новостей регистрироваться в соответствии с Законом США о регистрации иностранных агентов.

С тех пор Россия использовала это обозначение против независимых СМИ, организаций гражданского общества и даже группы наблюдения за выборами, что, по словам критиков, направлено на наказание и дискредитацию критических и несогласных.

Аналитик Бах Авезджанов, который до прошлого года отвечал за глобальную программу свободы слова Колумбийского университета в Нью-Йорке, внимательно следит за влиянием закона на независимую прессу страны.

Авеззганов сказал «Голосу Америки», что список ФСБ «еще больше угрожает и без того ограничительной информационной среде в России».

«Российское правительство не скрывает своего намерения произвольно идентифицировать любого человека, который собирает, проводит исследования или отчеты в академических, журналистских или других целях по военной и космической программе России», — сказал он.

Авеззганов сказал, что эти правила могут быть использованы для предотвращения сообщений об обвинениях в коррупции и бесхозяйственности.

Он сослался на внутреннюю проверку космического агентства, которая, как представляется, выявила коррупцию или бесхозяйственность, которая привела к потере миллиардов рублей и привела к возбуждению уголовных дел.

Но в соответствии с пунктом 37 нового приказа ФСБ, запрещающим информацию о финансовых или экономических проблемах, такая информация «больше не достигает глаз и ушей иностранцев», — сказал он.

«Фактически, закон поставил новый железный занавес вокруг определенных типов информации», — сказал Авеззганов.

Эта история возникла в русской службе «Голоса Америки».