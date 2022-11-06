«Частные» усилия в Вестфилде растут | Новости, спорт, вакансии

Дождливым поздним осенним днем ​​жители Уэстфилд-Виллидж поделились сенсациями и обновленным видом улиц в центре Мур-Парка, когда они установили около 250 растений внутри и вокруг недавно установленного забора из черного железа вдоль Мейн-стрит.

«Мур-парк всегда был сердцем делового центра. Мэр Вестфилда Майкл Ванде Вельде сказал: «А благодаря нашим самоотверженным деревенским работникам и общественным волонтерам мы все можем с нетерпением ждать цветущей весны в нашем отреставрированном парке».

Заводы были установлены добровольцами из Westfield Development Corporation, Ротари-клуба Westfield-Mayville, Комитета по благоустройству Westfield, торговцами и местными властями, а также волонтерами из сообщества с помощью сотрудников отдела Village of Westfield Street.

«Я очень доволен результатами и волонтерами, которые вложили свое время и силы, чтобы это произошло», Кэтрин Бронштейн, Историческое общество округа Чатокуа, сказала: «Новые растения и ограждение — это всего лишь один шаг к возвращению Мур-парку его первоначального великолепия».

Среди 250 выставленных растений были русский шалфей, лилейники, спиреи флеш, самшиты, хвойные цветы, восточные лилии, фонтанные травы и щавель.

И, пожалуй, самое главное, парящие розы. Было ли это случайностью или вдохновением, что побудило садоводов добавить розы?

Имейте в виду, что через дорогу от парка Мур находится еще один парк, Парк статуи Линкольна-Беделла.

Здесь в бронзе местный скульптор Дон Саттл изобразил юную Грейс Биддл, преподносящую букет роз недавно вступившему в должность президенту Аврааму Линкольну, который остановился в Вестфилде, чтобы поблагодарить юную Грейс за предложение в письме отрастить свою фирменную бороду.

Возможно, только возможно, букет бронзовых роз, который несла юная Грейс, послужил источником вдохновения для роз, плавающих в недавно посаженном саду Мура.

«Вестфилд — особенное место». Марта Билс, городской надзиратель Вестфилда, сказала: «Улучшения Мур-парка — свидетельство того, чего можно добиться совместными усилиями членов сообщества».

Улучшение парка частично финансировалось за счет грантов Общественного фонда округа Северный Чатокуа, Партнерства экономического роста округа Чатокуа, Westfield Trust и Westfield Development Corporation.

Два частных сада на пересечении трасс 394 и 20, оба олицетворяют приверженность и гордость общества.

Писательница Энн Рэйвер отмечает, что Ученые утверждают, что садоводы – это первый признак приверженности обществу. Это мнение, безусловно, воплощено в недавних улучшениях в Мур-парке Вестфилда.

Еще одна причина сделать эту деревню на западе Нью-Йорка, отмеченную наградами фермерским рынком, блинами, виноградниками и очарованием маленького городка, местом остановки в пути.

Для получения дополнительной информации о Westfield посетите: www.westfieldny.com

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