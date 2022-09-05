Частный самолет погиб в результате крушения частного самолета в Балтийском море

Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета у побережья Латвии в воскресенье вечером в результате несчастного случая. Из-за чего самолеты НАТО пытались следовать по неправильной траектории полета самолета.

В заявлении Управления гражданской авиации Латвии говорится, что согласно плану полета Cessna 551, зарегистрированная в Австрии, должна была перевозить четырех пассажиров. утверждение Воскресенье. Однако те, кого послали осмотреть самолет, не смогли увидеть никого в кабине, что вызвало вопросы о том, что могло произойти в преддверии крушения.

В заявлении говорится, что самолет следовал из Испании в Кельн, но, похоже, изменил курс во время полета, поскольку авиадиспетчеры не смогли связаться с летным экипажем.

Самолет принадлежал немецкому бизнесмену Джорджу Гриземанну, как подтвердила в понедельник его компания Kwik Air, сообщает Reuters.

Компания, предоставляющая чартерные услуги, не сообщила, считалось ли, что Гриссманн или кто-либо из членов его семьи находился в самолете в момент крушения. Kwik Air не сразу ответила на запрос NBC News о комментариях.

Самолет вылетел из Хереса на юге Испании около 12:56 по Гринвичу (8:56 по восточному времени) и направился в Кельн, Германия. Полетный радар 24 Веб-сайт.

Самолет развернулся в Париже, Франция, а затем снова в Кельне, Германия, прежде чем пролететь над Балтийским морем, проходя через шведский остров Готланд. Через несколько часов после вылета он был указан в системе отслеживания полетов как быстро теряющий скорость и высоту.

«Нам стало известно, что самолет потерпел крушение (в океане) к северо-западу от латвийского города Вентспилс», — сказал представитель шведской спасательной службы. «Она просто исчезла с радаров».

Йохан Вальстрём из Шведской морской администрации сказал, что немецкие и датские военные самолеты были отправлены для проверки самолетов, когда они пролетали через их воздушное пространство, но им не удалось связаться.

«Они не могли видеть никого в кабине», — сказал он.

Рядом с местом крушения были замечены обломки, кусок мусора и похожее на масло пятно, сообщил Латвийскому телевидению руководитель поисково-спасательной службы Латвии Петерс Собота, добавив, что пассажиров не нашли.

Поисково-спасательная служба не сразу ответила на запрос NBC News о комментарии.