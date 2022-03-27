Часы Omega x Swatch Speedmaster сводят с ума покупателей по всему миру

образец Магазины по всему миру, от Лондона до Женевы, от Гонконга до Майами, в субботу были переполнены именем Часы Omega x Swatch Speedmaster Moonwatch Выпускается в магазинах.

Набор Omega x Swatch Speedmaster состоит из 11 предметов, которые относятся к различным планетам и небесным телам в нашей солнечной системе, включая Луну, Землю, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон, Венеру, Уран, Нептун и Меркурий. Кварцевый хронограф MoonSwatch относится к механическим Лунные часы Omega Speedmaster Вдохновлен НАСАх Аполлон 11 Посадка на Луну в 1969 году.

Группа отмечает первый полет Swatch Group. Омега Бренд объединился со своим аналогом Swatch, и за 260 долларов покупатели могут приобрести полный набор из 11 часов гораздо дешевле, чем оригинальные часы Omega Speedmaster Moonwatch.

В то время как Swatch ясно дал понять, что MoonSwatch не является ограниченным тиражом, тысячи людей стекались в их ближайший магазин Swatch с арестами. упомянул в Женеве и закрытие магазина в центре Лондона из-за хаоса, разворачивающегося снаружи. Согласно видеоинтервью Ходинкипокупатель сообщил, что он прилетел из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес и ждал снаружи более 22 часов, чтобы получить часы, которые в настоящее время продаются более чем в 10 раз дороже первоначальной стоимости. ебэй и другие вторичные рынки.

Для тех, кто пропустил это, пополнение запасов должно поступить в ближайшие недели в избранные магазины.

В очереди за Swatch #coffee_hour Запуск его в филиале Ковент-Гарден, и это длина очереди (и она растет)

сумасшедший! Я сделал это примерно в 6:45 утра.#X_Mega_Watch # Смотреть pic.twitter.com/LBecZLo64A — DJ ZeeJay ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ ᅠ (DJZeeJay) 26 марта 2022 г.

Шрифт в Chadstone для Swatch X omega Moonswatch??? Его длина составляет 500 метров, а запас хода составляет всего 150 часов. pic.twitter.com/Tg6pHn4iNa — Сэм Макинтош 25 марта 2022 г.

в другом месте, Golden Boy Haaland заказал у военного специалиста MICROMILSPEC уникальный хронограф.