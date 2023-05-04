Чат-бот Microsoft Bing становится умнее благодаря бронированию столиков в ресторанах, результатам фотографий и многому другому

Сегодня Microsoft представила крупное обновление своего чат-бота Bing, которое добавляет фото- и видеоответы, резервирование столиков в ресторанах, историю чатов и некоторые более интеллектуальные интеграции с Microsoft Edge. Эти новые функции также совпадают с тем, что Microsoft делает Bing Chat доступным для всех, чтобы опробовать его, переходя от частной предварительной версии к общедоступной предварительной версии.

Возможно, самым большим дополнением является новая функция «Действия» в Bing Chat и Edge. Теперь вы сможете использовать Microsoft Bing AI для выполнения задач без необходимости переходить из одного места в другое. Таким образом, если результат поиска рекомендует ресторан, он может найти удобное для вас время бронирования и помочь вам забронировать все это в интерфейсе чата.

Bing Actions может зарезервировать для вас столик в ресторане. Изображение: Майкрософт

Это также работает через Edge, поэтому, если вы ищете фильмы, вы можете просто попросить ИИ Bing воспроизвести его для вас, и он автоматически выберет правильный сервис и откроет местоположение, чтобы начать воспроизведение фильма. Microsoft не перечислила всех партнеров, с которыми она работает над Bing и Edge Actions, но компания предложила OpenTable для бронирования ресторанов и Apple TV для поиска фильмов, поэтому можно с уверенностью сказать, что они будут поддерживаться при запуске через несколько недель.

Далее идут результаты поиска изображений и видео прямо в чате Bing. «Мы предоставляем более подробные визуальные ответы, включая диаграммы, графики и обновленный формат ответов, помогая вам легче находить нужную информацию», — говорит Юссеф Махди, глава отдела потребительского маркетинга в Microsoft. Вскоре вы сможете выполнять поиск в чате Bing и запрашивать фотографии или видео вещей, животных, мест и т. д. Microsoft также расширяет возможности своего Bing Image Creator более чем на 100 языков, поэтому вы можете легко использовать Bing Chat для создания изображений. READ Dungeon & Fighter Fighting DNF Duel от Arc System Works выглядит знакомо в новом трейлере

Результаты изображения в чате Bing. Изображение: Майкрософт

Microsoft также добавляет в Bing Chat очень востребованную функцию: историю. Эта новая история чата позволит вам записывать разговоры чат-ботов на разных устройствах и даже использовать Bing Chat в качестве инструмента поиска. Microsoft также планирует добавить функции экспорта и обмена в Bing Chat, чтобы вы могли делиться содержимым разговора в Twitter или даже переносить его в документ Word.

Где история чата становится действительно интересной, так это в Microsoft Edge. Если вы откроете ссылку из ответа чата Bing в Edge, этот чат автоматически переместится на боковую панель, чтобы вы могли продолжать задавать вопросы во время просмотра сайта. Microsoft также экспериментирует с персонализацией этих сеансов чата, добавляя контекст из предыдущей истории чата в новые разговоры.

Непрерывный чат и история Bing — это большие новые функции. Изображение: Майкрософт

Функция Edge Compose на боковой панели также дает вам лучшие параметры тона для составления текста, а Edge Mobile также поддерживает контекст страницы, поэтому вы можете задавать вопросы в чате Bing о странице, на которой вы находитесь, точно так же, как боковая панель в настольной версии.

Чтобы завершить обзор функций, Microsoft также открывает Bing Chat для третьих лиц с поддержкой подключаемых модулей. Как и в случае с большинством этих новых функций, неясно, когда именно будет доступна поддержка подключаемых модулей, но Microsoft заявляет, что работает с OpenTable для функции резервирования действий Bing, Wolfram Alpha для визуализаций и OpenAI, чтобы позволить разработчикам использовать Bing Chat.

«Мы верим, что это изменит правила игры в обновлении поиска и расширит возможности поиска для разработчиков», — говорит Мехди. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться более подробной информацией на Microsoft Build позже в этом месяце. READ Linux 6.3-rc1 содержит улучшения файловой системы, HID-BPF и другие функции Intel и AMD.