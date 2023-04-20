Кредиты изображений: Snap (изменено TechCrunch)

Сегодня на Саммите партнеров Snapchat компания объявила, что чат-бот Snapchat на базе искусственного интеллекта теперь открыт для глобальной аудитории. Первоначально запущенная в феврале, эта функция изначально позволяла платным подписчикам Snapchat общаться с чат-ботом AI, работающим на технологии OpenAI GPT, прямо в приложении. Теперь он будет в свободном доступе. Snap отметил, что на сегодняшний день пользователи отправляли почти два миллиона сообщений в день с помощью чат-бота. С сегодняшним глобальным расширением эта функция также обновляется новыми функциями, включая возможность добавлять My AI в групповые чаты, получать рекомендации для мест на Snap Map и Lenses, делиться Snaps с My AI и получать ответы в чате.

Позже My AI сможет отвечать уникальными «генеративными» Snaps, а не просто ответами в чате, заявила компания, чтобы поддерживать видео-разговор.

Идея интеграции ИИ в приложение Snapchat изначально предназначалась для того, чтобы дать пользователям еще один способ взаимодействия с приложением, а также извлечь выгоду из растущего потребительского спроса на возможности, подобные ChatGPT. Компания предположила, что эту функцию можно использовать для того, чтобы предлагать идеи подарков на день рождения для вашего лучшего друга, планировать поход, предлагать рецепты ужина или писать стихотворение для друга, среди прочего.

К несчастью для Snap, ИИ быстро вышел из строя. Всего через несколько дней после того, как он впервые появился, Об этом сообщила газета «Вашингтон пост». Бот реагировал небезопасно. Несмотря на то, что бот сказал боту, что пользователь был 15-летним подростком, бот предложил, как замаскировать запах алкоголя и марихуаны на вечеринке по случаю дня рождения. Он также написал статью о школе для подростка. Когда боту сказали, что пользователю 13 лет, он ответил на вопрос о том, как настроить настроение при первом сексе.

В ответ Snap сказал, что пользователи пытались «обмануть чат-бота, чтобы он давал ответы, которые не соответствуют нашим правилам», и внедрил новые инструменты, включая возрастные фильтры, чтобы ответы ИИ были более подходящими для возраста.

Он также заявил, что предоставит информацию о центре родительского контроля Family Center, который поможет родителям и опекунам быть в курсе взаимодействия их детей с ботом.

На сегодняшний день глобальный запуск Snap не сделал и не указал, когда элементы управления Family Center будут запущены, только заявив, что он все еще находится в разработке.

Тем временем компания делает чат-программу более привлекательной для молодых пользователей, позволяя ей входить в групповые чаты с друзьями, куда ее можно добавить с помощью знака @. Здесь бот войдет в чат с искоркой рядом со своим именем, чтобы было понятно, что это бот, а не другой член группы.

ИИ также сможет предложить соответствующие рекомендации по месту или объективу. Например, он может предложить мероприятия на выходные или использовать хороший объектив, чтобы поздравить друга с днем ​​​​рождения, говорит Snap.

Теперь он может ответить на ваши снимки ответом из чата, а после этого он сможет создать визуальный ответ. Эта функция будет доступна только подписчикам Snapchat+, хотя сам My AI теперь можно будет использовать бесплатно.

Во время сегодняшней презентации Partners Summit генеральный директор Snap Эван Шпигель предположил, что пользователи, сфотографировавшие свою собаку, могут получить в ответ, например, забавную фотографию собаки.

«Или, если вы отправите снимок овощей, растущих в вашем саду, Мой ИИ может порекомендовать рецепт», — добавил он. «Нам не терпится увидеть, как наше сообщество примет мой ИИ».

Неясно, какие меры безопасности будут включены в акушерские аспекты. Это может быть еще одной проблемой, поскольку другие приложения ИИ, такие как Lensa AI, были легко обмануты для создания изображений NSFW.

Также будут представлены другие новые функции персонализации, в том числе возможность дать имя вашему ИИ и создать для него собственный битмоджи, чтобы придать вашему ИИ больше индивидуальности.

До сегодняшнего дня эта функция была доступна только владельцам подписки Snapchat + за 3,99 доллара в месяц, что могло помочь увеличить количество обновлений. Snap также сообщил сегодня, что у Snapchat+ сейчас более 3 миллионов подписчиков. Тем не менее, ИИ теперь будет широко доступен, а определенные функции ИИ станут платными обновлениями.

Примечание. Статья была обновлена ​​во время мероприятия Snap live, чтобы отметить структуру ценообразования нового бесплатного сервиса My AI и платный доступ к будущим функциям генеративного ИИ.