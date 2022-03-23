Чего больше всего опасается Запад, так это трех российских кибератак

Российский киберфлаг

Президент США Джо Байден призвал американские предприятия и частные учреждения «закрыть свои цифровые двери», утверждая, что разведка указывает на то, что Россия планирует кибератаку В Соединенных Штатах.

Кибервласти Великобритании также поддерживают призывы Белого дома «усилить меры предосторожности в области кибербезопасности», хотя не было представлено никаких доказательств того, что Россия планирует кибератаку.

Ранее Россия заявляла, что подобные обвинения являются «антироссийскими».

Однако Россия — онлайн-сверхдержава с большим арсеналом киберинструментов, хакеров, способных проводить деструктивные и деструктивные кибератаки.

Украину относительно не беспокоят российские кибератаки, но теперь эксперты опасаются, что Россия может начать кибератаку против союзников Украины.

«Предупреждения Байдена звучат правдоподобно, особенно с учетом того, что Запад вводит новые санкции, хакерские активисты продолжают присоединяться к драке, а кинетические аспекты вторжения, похоже, идут не так, как планировалось», — говорит Джейн Эллис из фирмы по кибербезопасности Rapid7.

Вот взломы, которых эксперты опасаются больше всего.

BlackEnergy — Целенаправленная атака на критическую инфраструктуру

Украину часто называют площадкой для хакерских атак в России, которая проводила там атаки, очевидно, для тестирования технологий и инструментов.

В 2015 году в Украине произошел сбой в энергосистеме. Кибератака под названием BlackEnergyчто привело к кратковременному отключению электроэнергии у 80 000 клиентов коммунальной компании на западе Украины.

Энергосистема Украины дважды подвергалась атаке хакеров

Почти ровно год спустя произошла еще одна кибератака, известная как Industroyer. захватили власть примерно на пятой части Киеваукраинская столица, около часа.

Соединенные Штаты и Европейский Союз выявили и обвинили в атаках российских военных, проникших в страну.

«Россия может категорически попытаться провести такую ​​атаку против Запада как демонстрацию возможностей и сделать заявление», — говорит Марина Крутофил, украинский респондент по кибербезопасности, которая помогала расследовать взломы.

История продолжается

«Однако ни одна кибератака на электросеть не привела к длительному нарушению электроснабжения. Надежно реализовать кибератаки на сложные инженерные системы крайне сложно, а достижение долговременного вредоносного эффекта иногда невозможно из-за наличия защиты».

Такие эксперты, как Crotophil, также предполагают, что это может иметь неприятные последствия и для России, поскольку Запад, вероятно, также имеет приличную точку опоры в российских сетях.

NotPetya — Неконтролируемое разрушение

NotPetya считается самой дорогостоящей кибератакой в ​​​​истории, и власти США, Великобритании и ЕС обвиняют группу российских военных хакеров.

Деструктивная программа была спрятана в обновлении популярной в Украине бухгалтерской программы, но Распространение по всему миру, уничтожающее компьютерные системы Тысячи предприятий и причинили ущерб около 10 миллиардов долларов (7,5 миллиардов фунтов стерлингов).

Северокорейских хакеров обвиняют в том, что они вызвали серьезные сбои в аналогичной атаке месяц назад.

«Червь» WannaCry (тип вируса) собрал данные почти о 300 000 компьютеров в 150 странах. Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства Пришлось отменить большое количество визитов к врачу..

«Атаки такого типа могут стать причиной массового хаоса, экономической нестабильности и даже гибели людей», — говорит Эллис.

«Это может показаться надуманным, но критическая инфраструктура часто зависит от подключенных технологий, как и любая другая часть нашей современной жизни, и мы увидели потенциал воздействия WannaCry на британские больницы».

Однако ученый-компьютерщик профессор Алан Вудворд из Университета Суррея говорит, что такие атаки опасны и для России.

«Такого рода неконтролируемые взломы очень похожи на биологическую войну, поскольку очень сложно атаковать конкретную критическую инфраструктуру в определенных местах. WannaCry и NotPetya также понесли потери в России».

Колониальный трубопровод — усиление атак киберпреступников

В мае 2021 года в ряде штатов США было объявлено чрезвычайное положение после хакерских атак. Вызвал перекрытие жизненно важного нефтепровода.

Опасения по поводу нехватки топлива побудили некоторых потребителей в США впасть в панику при покупке бензина.

По колониальному трубопроводу проходит 45% поставок дизельного топлива, бензина и реактивного топлива на Восточное побережье, и это привело к панике на заправках.

Эта атака была осуществлена ​​не российскими правительственными хакерами, а группой вымогателей DarkSide, которая, как полагают, базируется в России.

Трубопроводная компания признала, что заплатила преступникам 4,4 миллиона долларов в биткойнах, которые трудно отследить, чтобы перезапустить компьютерные системы.

Компания JBS, основанная в Бразилии в 1953 году, является крупнейшим в мире поставщиком мяса.

Несколько недель спустя поставки мяса пострадали, когда другая команда вымогателей под названием REvil атаковала JBS, крупнейшего в мире переработчика говядины.

Одна из самых больших опасений экспертов по поводу кибервозможностей России заключается в том, что Кремль может направить группы киберпреступников для координации атак на американские цели, чтобы максимально нанести ущерб.

«Преимущество направления киберпреступников на выполнение атак программ-вымогателей заключается в том, что они могут вызвать общий хаос. В достаточно больших количествах они могут нанести серьезный экономический ущерб», — говорит профессор Вудворд.

Это также дает дополнительное преимущество в виде правдоподобного отрицания того, что эти группы являются шагом вперед после любого нападения со стороны российского государства.

Чем могут ответить Соединенные Штаты?

В крайне маловероятном случае, если страна НАТО подвергнется кибератаке, которая приведет к гибели людей или серьезному непоправимому ущербу, это может привести к срабатыванию статьи 5, положения о коллективной обороне Североатлантического союза.

Но эксперты говорят, что это втянет НАТО в войну, в которой она не хочет участвовать, поэтому любой ответ, скорее всего, будет исходить от Соединенных Штатов и их ближайших союзников.

Президент Байден уже сказал, что мы «готовы ответить», если Россия начнет крупную атаку на Соединенные Штаты.

Однако беспрецедентный киберхаос, наблюдаемый в Украине в последние недели от охраняемых хакеров по обе стороны войны, показывает, насколько легко обострить ситуацию. Так что любая процедура, вероятно, будет рассматриваться очень тщательно.