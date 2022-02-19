Чего Владимир Путин хочет от Украины?

Я думаю, что они справляются с этим так, как должны, учитывая обстоятельства. Честно говоря, то, что сейчас делает руководство, определенно то, что я рекомендую делать. Но я не знаю, сможем ли мы определить, сработает это или нет. Настоящее испытание будет проходить в течение длительного периода времени. Не думаю, что это будет короткий и острый кризис.

Что ты имеешь в виду?

Путин уже много лет пытается контролировать Украину. Газ Украине перекрыли в 2006 году. Он 22 года у власти, и все это время Украина находилась в более-менее тяжелом положении, и со временем оно только обострялось. Путин хочет быть тем, кто при его правлении, во время его президентства, вернет Украину в орбиту России. И он может быть президентом до 2036 года, с точки зрения того, что для него возможно.

Это идеологическая основа для него или геополитическая?

Речь идет о нем лично — его наследии, его взгляде на себя, его видении русской истории. Путин явно считает себя героем в истории России, ставя себя на место бывших российских лидеров, которые пытались сплотиться на том, что он считает русской землей. Украина — далекая страна, ему это сошло с рук, и он должен вернуть ее.

Значит ли это, что он действует здесь иррационально?

Нет, я вовсе не думаю, что это иррационально, с его точки зрения. Это в другом контексте, чем мы сейчас. Он живет историей и своей версией истории. Он также входит в большую группу силовиков в России, выступавших против расширения НАТО; Они хотят, чтобы Соединенные Штаты вышли из Европы.

Но, похоже, это ухудшило его ситуацию с безопасностью.

Это с нашей точки зрения, со стороны. Мы не знаем точно, что он говорит внутри. По его мнению, сейчас он оказал давление на Украину и раздавил украинскую экономику. Он привлек все наше внимание. Мы все просто бегаем, ничего не делая, но болтая об этом. Как он скажет, теперь мы заставили нас его слушать. Слышим ли мы его на тех условиях, которые он хочет, чтобы мы слышали, — это другой вопрос.