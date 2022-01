Чего могут добиться новые санкции США против России?

Пятница Государственный секретарь Энтони Блинкен Он встретил своего российского коллегу в Женеве, последняя из длинной череды встреч по сдерживанию вторжения России в Украину. Администрация Джо Байдена и европейские союзники Америки ясно дали понять, что экономические санкции — это то, чего они хотят, но что экономические санкции против России уже действуют, начиная с аннексии украинского Крыма в 2014 году. Американская политика отсюда?

Ведущая Marketplace Кей Рисдейл обсудила это с Эдди Фишман, старший научный сотрудник Атлантического совета, адъюнкт-научный сотрудник Центра новой американской безопасности и сотрудник Государственного департамента при администрации Барака Обамы. Ниже приведена отредактированная версия их разговора.

Кей Рисдейл: На Россию уже навалилась куча санкций. Представьте себе госсекретаря Энтони Блинкена и его сотрудников, занимающихся планированием политики, и расскажите мне о том, что, по вашему мнению, они могут подумать сейчас.

Эдди Фишман: Самое главное, что нужно знать, это то, что санкции, применяемые в России сегодня, все еще относительно скромны. Я думаю, существует ошибочное мнение, что против России наложено много санкций. Правда в том, что в 2014 году была большая первая волна санкций. Но за последние восемь лет они не сильно ужесточались. Что сегодня может сделать администрация Байдена, так это ввести так называемые санкции тотального эмбарго в отношении российских банков и компаний. Это санкции, которые фактически отрезают банк от всей финансовой системы США. И похоже, что если Россия примет решение о вторжении в Украину, администрация Байдена будет готова ввести некоторые полные санкции эмбарго в отношении российских банков и компаний.

Рисдал: Конечно, Белый дом, сам президент и госсекретарь Блинкен говорили о словах. Но мне приходит на ум, что санкции не обходятся без затрат для Соединенных Штатов — и, возможно, для наших союзников, если мы сможем заставить их двигаться дальше, — это целый вопрос, который я задам через минуту.

Фишман: Это абсолютно верно. И я думаю, что это, вероятно, самые большие дебаты внутри администрации Байдена, потому что, если вы действительно готовы либо ввести полное эмбарго против Сбербанка, который является крупнейшим банком в России, либо ввести санкции, которые повлияют на способность России экспортировать нефть. , что, конечно, будет огромной эскалацией санкций, Это затронет мировую экономику, и, безусловно, Европу, и, возможно, даже Соединенные Штаты. Я думаю, что сейчас нам следует обратить внимание на цель избежать крупной войны в Европе, и мы должны быть готовы взять на себя часть политических, экономических и дипломатических издержек, если мы получим сдерживание войны.

Рисдал: Упоминание о наземной войне в Европе кажется невероятным, если мы действительно используем эти слова, верно? К ней должны присоединиться европейцы, в Евросоюзе 27 членов. Они должны работать сообща, чтобы ввести санкции. Каково твое мнение? Spitball, что для меня.

Фишман: Конечно, и я думаю, вы знаете, что до сих пор Соединенные Штаты — определенно во время администрации Обамы и во время администрации Байдена — уделяли больше внимания координации с Европейским союзом. И я думаю, что это действительно важно, потому что я думаю, что одна из целей Путина, помимо включения Украины в свою сферу влияния, состоит в том, чтобы разделить трансатлантическое сообщество. Но я был бы удивлен, если бы Европейский союз был готов зайти так далеко, как это необходимо, чтобы сдерживать Россию санкциями. Поэтому я думаю, что администрация Байдена была бы готова действовать в одиночку и быстрее, чем Европа, если бы действительно ввела санкции, необходимые для сдерживания России.

Рисдал: Я слышал, что сегодня В книге «Все учтено», [former U.S. National Security Council official] Александр Виндман сказал, что Россия «закалялась» против санкций с 2014 года, и что у Путина, возможно, были некоторые признаки того, что он и мы будем. Вы покупаете бустерную идею?

Фишман: Безусловно, Россия стала более устойчивой к санкциям. Санкции, как я уже сказал, которые были введены в 2014 году, были не такими уж сильными, и они все же привели к ухудшению состояния российской экономики. Рубль рухнул. Россия пережила серьезный спад [gross domestic product]. Тем временем Путин действительно перестроил российскую экономику. Теперь у них есть валютные резервы, превышающие 600 миллиардов долларов. Однако они не уязвимы перед санкциями, и, конечно же, если администрация Байдена захочет использовать санкционные инструменты, которые уже есть у США, это может снова привести к краху российской экономики. Так что да, Россия более устойчива к санкциям, но уж точно не застрахована от них.

Рисдал: Последнее, и тогда я отпущу тебя. Соединенные Штаты являются крупнейшей и самой мощной экономикой в ​​мире, по крайней мере, на данный момент. Однако экономические санкции очень сложны и часто не работают, верно?

Фишман: Это верно. И я думаю, это потому, что санкции не панацея. Он очень эффективен в навязывании экономических страданий. Соединенные Штаты могут в одностороннем порядке одним росчерком пера навязать России разрушительные экономические последствия. Настоящий вопрос в том, с какой целью? Изменят ли эти последствия расчеты Путина? Часто ответ отрицательный. И я думаю, что это то, что мы все ждали, чтобы увидеть сейчас.