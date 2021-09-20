Чего ожидать от дорожного кошмара Генеральной Ассамблеи ООН

В Генеральная Ассамблея ООН возвращается – А вместе с тем движение от бампера до бампера.

Автобусные линии будут нарушены, дороги будут закрыты – иногда без предупреждения – и Мидтаун в целом будет кошмаром для водителей в течение всей недели, так как Встреча мировых лидеров На Первой авеню между 42-й и 48-й улицами.

Официальные представители городского транспорта заявили, что средняя скорость автомобиля упадет до 4 миль в час в течение недели GA – или 20 минут, чтобы проехать милю. Полиция Нью-Йорка призывает жителей и гостей Нью-Йорка пользоваться общественным транспортом или велосипедом, поскольку ожидается, что улицы в центре города остановятся.

Удушающий бум начался неблагоприятно с прибытием президента Байдена в 17:00 понедельника – как раз вовремя для первого вечернего ажиотажа недели.

Ожидается, что на этой неделе Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций вызовет интенсивное движение на Манхэттен. Фото КЕНА БЕТАНКУР / AFP через Getty Images

По словам представителей транспорта и транспорта, до 27 сентября этого можно ожидать:

Транспортное движение:

Дни 20-24 сентября и 27 сентября объявлены городским Департаментом транспорта «Днями сетевой тревоги».

много способов Заседание ООН будет закрытым, включая 1-ю авеню между 42-й и 48-й улицами и улицы с 44-й по 46-ю между 1-й и 2-й улицами. Двигатель FDR также будет подвергаться периодическим и внеплановым остановам.

Лучшее предложение – вообще не ездить в центр города. Мудрые водители также знают, что нельзя приближаться к Байдену, который, скорее всего, придет в сопровождении большого количества людей.

Движение на 24-й улице в Манхэттене ограничено из-за встречи Организации Объединенных Наций. Фото КЕНА БЕТАНКУР / AFP через Getty Images

Президент приземляется в JFK примерно в 17:10, где его встретят мэр Билл де Блазио и его жена Черлин МакКрей. Он отправится в Манхэттен, чтобы встретиться с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в 6:30.

Речь Байдена на Генеральной Ассамблее запланирована на 15:00 вторника.

Автобусное сообщение:

Ожидайте задержек на всех автобусах, курсирующих на Манхэттене, с отклонениями на нескольких маршрутах:

Автобусы M15-SBS, идущие в северном направлении, не будут останавливаться на 1-й авеню от 39-й до 50-й улицы.

Автобусы M50 будут начинать и заканчивать на 50-й улице и 2-й авеню.

Остановки экспрессов в центре города будут закрыты. Проверьте MTA Планируемые сервисные изменения страницу для вашего пути.

Президент Байден прибудет в Нью-Йорк, чтобы выступить перед Генеральной Ассамблеей. Агентство Синьхуа через Getty Images

Велосипедные дорожки:

На этой неделе в городе будут организованы временные велосипедные дорожки на первой и второй полосах движения, как это было в 2019 году. Ни одна из трасс не требует объезда.

Велосипедисты, направляющиеся на север по Первой авеню, пройдут контрольно-пропускной пункт на 39-й улице и смогут проехать до 49-й восточной улицы по временной велосипедной полосе. Трасса будет открыта круглосуточно.

Временная велосипедная полоса движения на юг на Второй авеню между 57-й Ист-стрит и 41-й Ист-стрит также будет работать с 6:00 до 21:00.

В министерстве транспорта заявили, что на обеих улицах “будут находиться контрольно-пропускные пункты и запрещено движение”.