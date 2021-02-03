Чедвик Босман отметился на мероприятии для черных кино

Режиссер Джордж К. Вольф подчеркнул доброту покойного Чедвика Босмана во время вечеринки по поводу черного кино во вторник. Вольф вспомнил момент во время съемок «Черного дна Ма Рейни», когда все взоры были прикованы к 17-летнему актеру Душану Брауну, сыгравшему Сильвестра.

За мероприятием наблюдали коллеги по фильму Босман, Виола Дэвис и продюсер Дензел Вашингтон.

“[Dusan’s] Напряжение нарастало, и он начал паниковать … Чедвик отвел его в сторону и сказал: «Мы здесь для вас. Мы здесь, чтобы поддержать вас. Это ваш момент, и поэтому мы все здесь». удивительная, невероятная, щедрая вещь, которую можно сделать для другого актера ». Это был Чедвик. Он присутствовал при этом не только как актер, но и как человек ».

Ассоциация Critics ‘Choice Association представила празднование черного кино как виртуальное празднование в честь некоторых из самых дальновидных фильмов сезона, актеров, продюсеров и режиссеров. Беви Смит, автор книги «Bevelations: Lessons from a Mutha, Auntie, Bestie» и бывший куратор Bravo’s Fashion Queens, была ведущей.

Боузман получил награду «Работа года». Даже после его смерти в августе 2020 года у него был впечатляющий год встреч с критиками в «Da 5 Bloods» и посмертном «Черном дне Ма Рейни». Всего в 43 года Бозман оказал влияние на культуру в целом благодаря своей роли исторических фигур, но не более чем «Черная пантера».

Вольф принял награду от имени Босмана и его вдовы Тейлор Саймон Ледвард. «Невероятный художник, необыкновенный человек. Свет, энергия, сила», – сказал Вольф.

Среди других лауреатов празднования черного кино – Яхья Абдель-Матин II за роль Бобби Сила в «Чикагском процессе 7» и команда «Одна ночь в Майами» за их групповое выступление, режиссер «Иуда и Черный Христос». Шака Кинг, Олимпик Томми Смит и Андра Дэй за роль Билли Холидей, Джон Ледженд и Майк Джексон за их роль в качестве продюсеров и Делрой Линдо за выдающуюся карьеру.

Ассоциация Critics ‘Choice отметила Тессу Томпсон за ее изображение Love Selfie. Томпсон выразила важность церемонии в своей благодарственной речи.

«Я думаю, что истории, которые мы сейчас рассказываем о черноте, имеют больший резонанс», – сказал Томпсон. «Я думаю, что не позволяя черным персонажам влюбляться, танцевать и достигать моментов радости с болью и борьбой, – это способ, и это был способ Голливуда уменьшить нашу человечность. был для всех “.