Человека больше всего на свете: в Москве один из спектаклей «Горбачев».

Вся постановка проходит в гримерной с двумя гримерными и двумя зеркалами. Вешалка с платьями, повсюду разбросаны парики. Работа в процессе. Большая вывеска на входной двери гласит: «Тишина! Спектакль продолжается».

Хаматова и Миронов надевают то, что легко может быть обычной уличной одеждой: худи, джинсы и скромную черную футболку. Во время выступления они будут меняться на сцене, меняя одежду и внешний вид по мере старения.

Два актера начинают с чтения своих реплик вслух, обсуждая, как изобразить своих персонажей. Медленно, через обсуждение, они принимают свои роли, более четко через подражание диалектам: южное казачье произношение Михаила с удлиненными гласными и пронзительное щебетание Риссы в духе страстной философской дисциплины в стране, где единственной принятой философской школой был марксизм. .

Хаматова и Миронов, два лучших театральных актера своего поколения, покидают сцену только один раз, чтобы сделать перерыв в этом трехчасовом спектакле. Медленно и плавно они читали и продолжали жить своей жизнью: историю сталинской чистки, за которой последовала ужасающая война с Германией. Тогда это потребляет их жизни через их университетскую любовь и, наконец, через восхождение Горбачева к вершине в рядах партии.

История Горбачева у руля одной из двух мировых сверхдержав рассматривается как фоновый шум: «Это был всего один рабочий день за шесть лет», – говорит Раиса со сцены. В конце концов, к тому моменту, когда актеры полностью погрузятся в своих персонажей, мы увидим только 90-летнего Михаила. (В этот момент Миронов был одет в маску, которая закрывала всю его голову, с выставленным винным родинкой Горбачева.) Последние несколько минут Михаил был один, оплакивая смерть своей жены от лейкемии в 1999 году, вспоминая последнюю. Текст: Вы помните, вернули ли мы белые туфли, которые позаимствовали у Нины для нашей свадьбы?

Театральный успех и ненасытность Спрос на билеты, которые раскупаются за полчаса и стоят до 250 долларов, можно объяснить тем, что их создатели поставили на карту что-то личное.

Для Германиса Горбачев, освободивший свою родную Латвию от советского ига, был третьим человеком, «который так сильно изменил его жизнь после отца и матери», – сказал он в интервью российскому государственному радио.