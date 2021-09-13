Человека Святого Облака приговорили к расстрелу и нападению на Хеллоуин

Санкт-Петербург ОБЛАКО. Мужчина из Сент-Клауда был обвинен в избиении и застрелении другого человека на Хеллоуин в прошлом году за его роль в преступлении.
Судья округа Стернс приговорил его к 19 годам заключения. Габриэль Хардинг Он был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Он получил кредит за то, что провел 77 дней в окружной тюрьме и оставался на испытательном сроке в течение семи лет.
Хардинг признал себя виновным в нападении второй степени с применением смертоносного оружия в июле. В рамках соглашения о признании вины было снято обвинение в нападении первой степени с применением смертоносного оружия при совершении кражи со взломом.
Согласно жалобе на уголовное преступление, полиция ответила на ящик 400 на 17-й авеню Север и обнаружила в дверном проеме человека с пулевым ранением в бедро и несколькими гильзами 40-го калибра на полу.
Полиции стало известно о потерпевшем, 19-летнем Хардинге. Владелец МакКёртис Ллойд, вступил в жаркий спор в Facebook из-за того, что жертва разбила заднее стекло машины Хардинга. В судебных протоколах утверждается, что Хардинг и МакКуртис пришли в дом жертвы, выбили дверь ногой и начали пинать и бить жертву. Когда потерпевший пытался скрыться, один из подозреваемых выстрелил в него.
Свидетели видели, как двое мужчин пинали дверь, и слышали выстрелы, прежде чем увидели, как они выбежали за дверь и уехали в машине с разбитым задним стеклом.
Дело МакКертис-Ллойда все еще рассматривается в судебной системе.
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