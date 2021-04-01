«Человек в человеческом пространстве»: результаты конкурса по истории – Образование Индии, Новости образования Индии, Новости образования

Институт истории, политических и социальных наук при поддержке Управления довузовской и профессиональной ориентации подвел итоги исторического теста.

В марте месяце прошла историческая проверка межрегионального конкурса «Человек в гуманитарном пространстве».

Сдача теста стала традиционной формой проверки человеческих знаний среди студентов государственных образовательных учреждений в ретроспективе военных и экономических событий, социальных процессов, краеведения, этнографии и скандинавской культуры в контексте всей истории России. Отличительной чертой исторического теста является его фундаментальное понятие – человек как объект и субъект исторического прошлого. В связи с этим все вопросы так или иначе задаются людям – участникам событий, создателям, свидетелям, историкам.

В Ружинской, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, главный организатор теста:

На протяжении всех лет проведения конкурса его организаторы среди педагогов и сотрудников ПетрГУ стремятся выявить талантливую молодежь. Как свидетельствует многолетний опыт проведения конкурса, участие в конкурсе по истории дает возможность продемонстрировать эрудицию, умение работать с литературой, продемонстрировать аналитические способности при сравнении визуальных и документальных источников, а также сориентировать участников при выборе специалиста. Обучение ведется на базе нашего университета.

Участниками тестирования в этом году стали учащиеся 8-10 классов из областей Республики Карелия, Мурманска и Архангельска.

Предлагаемые к рассмотрению вопросы касаются истории жизни народов Севера, важной военной истории, деятельности учреждений в научно-экономической сфере, топонимии и спорта. Ряд вопросов вызвал большие затруднения у большинства участников, но дал возможность выделить группу лидеров.

В итоге лучший групповой результат показала группа учеников средней школы № 27 г. Петрозаводска. В команду входят София Йовлева, Артемий Миронов, София Онофри, Светлана Радионова и Алина Фоменко.

Победителями индивидуальных турниров с минимальным разрывом в счете признаются следующие участники:

Первое место – Фоменко Алена Васильевна, МОУ «Средняя школа №27», 9 класс «Б», г. Петрозаводск, г.

2 место – Евдокимов Никита Романович, Петрозаводская президентская школа «Кадетт» 8 класс «Е»,

Третье место – Миронов Артемий Алексеевич, МОУ «Средняя школа №27», 9 класс «Г», г. Петрозаводск.

В Росенской:

Поздравляем победителей и благодарим всех участников исторического теста «Человек в космосе» за проявленный интерес, любознательность и активность. Мы очень надеемся, что интеллектуальные соревнования ПетрГУ позволят вам расширить возможности вашего научного и образовательного кругозора!

Мероприятие прошло в рамках профориентации вуза и программы развития ведущего вуза при поддержке Управления довузовской и профориентационной работы.