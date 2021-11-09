Человек из Калифорнии, разыскиваемый за беспорядки на Капитолии, просит убежища в Беларуси

Мужчина из Калифорнии, разыскиваемый ФБР за нападение на полицейских Во время беспорядков 6 января у Капитолия Сейчас он ищет убежища в Беларуси после бегства из США, где, по его словам, подвергается «политическому преследованию».
Эван Нойман сказал: Белорусское государственное телевидение В понедельник он сказал, что скрывается от правосудия с тех пор, как в начале этого года был добавлен в список самых разыскиваемых ФБР.
В интервью под названием «Прощай, Америка» 48-летний производитель сумок из Милл-Вэлли сказал, что он «начал скрываться, путешествуя по Америке с места на место», а в марте сбежал в Европу.
«Я нанял юриста. Юрист сказал, что я могу поехать в Европу в командировку. Вот почему я спланировал это для своей багажной компании. Юрист сказал, что это хорошо, потому что он выиграет время. И тогда будет ясно, что происходит в моей компании. дела.»
«В конце концов, никаких судебных разбирательств не проводилось. Поэтому, чтобы понять, что происходит, я ушел».
Он сказал, что проехал через Швейцарию, Германию и Польшу, прежде чем прибыть в Украину в середине марта.
Нойман сказал изданию, что снимал там квартиру на четыре месяца, но решил бежать, считая, что его преследуют украинские власти.
Затем в августе он пешком перешел в Беларусь через украинские болота Припяти, утверждая, что по пути встречал кабанов и змей.
У Беларуси нет договора об экстрадиции с США.
Бывшей советской республикой с 1994 года правит авторитарный президент Александр Лукашенко.
В июле Ньюману было предъявлено обвинение по шести пунктам, включая нападение на офицеров и вторжение с применением насилия, за его предполагаемую причастность к беспорядкам в Капитолии. жалоба на уголовное преступление.
Утверждается, что он был заснят на видео, на котором он напал на офицера возле Капитолия.
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