Мужчина из Калифорнии, разыскиваемый ФБР за нападение на полицейских Во время беспорядков 6 января у Капитолия Сейчас он ищет убежища в Беларуси после бегства из США, где, по его словам, подвергается «политическому преследованию».

Эван Нойман сказал: Белорусское государственное телевидение В понедельник он сказал, что скрывается от правосудия с тех пор, как в начале этого года был добавлен в список самых разыскиваемых ФБР.

В интервью под названием «Прощай, Америка» 48-летний производитель сумок из Милл-Вэлли сказал, что он «начал скрываться, путешествуя по Америке с места на место», а в марте сбежал в Европу.

«Я нанял юриста. Юрист сказал, что я могу поехать в Европу в командировку. Вот почему я спланировал это для своей багажной компании. Юрист сказал, что это хорошо, потому что он выиграет время. И тогда будет ясно, что происходит в моей компании. дела.»

«В конце концов, никаких судебных разбирательств не проводилось. Поэтому, чтобы понять, что происходит, я ушел».

Он сказал, что проехал через Швейцарию, Германию и Польшу, прежде чем прибыть в Украину в середине марта.

В июле Эван Нойман был обвинен по шести пунктам обвинения в связи с его участием в беспорядках, включая нападение на офицеров и вторжение с применением насилия. РОБЕРТО ШМИДТ / AFP через Getty Images

Нойман сказал изданию, что снимал там квартиру на четыре месяца, но решил бежать, считая, что его преследуют украинские власти.

Затем в августе он пешком перешел в Беларусь через украинские болота Припяти, утверждая, что по пути встречал кабанов и змей.

У Беларуси нет договора об экстрадиции с США.

Бывшей советской республикой с 1994 года правит авторитарный президент Александр Лукашенко.

Иван Нойман утверждает, что на пути в Беларусь встречал диких кабанов и змей. tvr.by

В июле Ньюману было предъявлено обвинение по шести пунктам, включая нападение на офицеров и вторжение с применением насилия, за его предполагаемую причастность к беспорядкам в Капитолии. жалоба на уголовное преступление.

Утверждается, что он был заснят на видео, на котором он напал на офицера возле Капитолия.