Человек, которого Путин не смог убить

р | 1 час 38 минут | Документальный, Биографический, История, Политика | 11 апреля 2022 г. (США)

как таковой «НавальныйФатх, 42-летний юрист, ставший лидером оппозиции, стал претендентом на должность Алексей Навальный Режиссер Даниэль Рор попросил рассказать зрителям, что делать, если он умрет до выхода этого фильма. Не теряя ни секунды, Навальный шутит и смеется, а затем отвечает, говоря Рору, что он может планировать снять еще один фильм о нем после его смерти.

Это сообщение от человека, который был отравлен всего несколько месяцев назад и чуть не умер перед посадкой на рейс из Томска в Москву. Яд представлял собой порошкообразный яд под названием «Новичок», который обычно передавался через одежду и после смерти жертвы рассеивался через несколько дней, не оставляя следов. Этим же веществом отравили (но не убили) бывшего российского двойного агента Сергея Скрипиля и его дочь в Великобритании в 2018 году.

Российский диссидент Алексей Навальный (здесь он изображен с женой) выяснял, кто несет ответственность за его отравление, в «Навальном». (ГБО Макс)

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Если бы самолет с Навальным не совершил аварийную посадку в Омске, что позволило бы ему немедленно оказать медицинскую помощь, он бы наверняка погиб, но по чистой воле выжил. Российские чиновники хотели оставить его в больнице (чтобы яд успел рассеяться), но им помешала упрямая жена Навального Юлия, которая наделала достаточно шума и гама, чтобы отправить его в Германию, где наркотик был точно идентифицирован.

Все вышеперечисленное происходит в первые 15 минут фильма, и поначалу создается впечатление, что Роэр использует весь свой материал слишком рано, а они с Навальным только начинают.

В течение следующих двух месяцев Навальный, его жена, двое детей, советники по СМИ и уроженец Болгарии Христо Гросев (ведущий российский журналист базирующейся в Нидерландах группы расследований Bellingcat) толпились в немецком Шварцвальде, чтобы выяснить, что делать дальше.

Гросев, который называет себя «компьютерщиком», является экспертом в сборе и анализе всех видов данных (некоторые из которых он приобрел на черном рынке). Проведя множество «шести степеней разделения», соединив точки, Гросев смог выявить полдюжины возможных подозреваемых, которые могли отравить Навального.

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В период, достойный включения в шоу «Вялячие мальчики» или «Имус утром», Гросев и Навальный звонили подозреваемым, и все, кроме одного, узнавали, что происходит, и бросали трубку. Менее чем за 30 секунд одинокий тусклый свет фонарика пролил свет, подтвердив то, что все подозревали: неумелый удар был заказан ближайшими оперативниками, работающими на президента России Владимира Путина.

Оглядываясь назад, это было не так уж сложно, поскольку «Новичок» производился в одной лаборатории в России, и, по словам Грошева, использовать его в двух атаках известных врагов Путина было все равно, что оставить визитную карточку на месте происшествия. преступление. Когда старший офицер был уведомлен о том, что его пароль (Москва1) был взломан, он изменил пароль на «Москва2», затем на «Москва3» и так далее. Это были не совсем члены Менсы, работавшие в высшем эшелоне Кремля.

Алексей Навальный и его команда искали его отравление и нашли подозреваемых. (ГБО Макс)

Соблазняясь слишком сильно, Навальный разместил видео позорного и информативного события на своей странице YouTube.com, у которой на тот момент было более 13 миллионов подписчиков. Это была плохая идея.

«Навальный», скорее похожий на шпионский триллер по сценарию, чем на солидный документальный фильм, не так шокирует, как может показаться на первый взгляд. Трудно подвергать главу де-факто тоталитарного государства, официально еще коммунистического, открытой, публичной и регулярной критике и ожидать, что он так или иначе не будет наказан.

Не искушай зверя

Каким бы харизматичным и харизматичным ни был Навальный в качестве потенциальной замены лидера, он прискорбно (и за свой счет) свел к минимуму гнев, который он мог бы вызвать, если бы высказался. Если бы подобное происходило в России до распада Советского Союза в конце 1980-х годов, те, кто вел себя как Навальный, быстро превратились бы в неузнаваемых жирных пятен.

Документальный фильм режиссера Даниэля Рора об отравлении российского диссидента Алексея Навального (здесь он показан с женой) в фильме «Навальный». (ГБО Макс)

Времена в России с тех пор изменились, но мало кто открыто выступил против порокового режима без серьезных последствий. Навальный по-прежнему находится среди земли живых, но не так, как он мог бы ожидать или хотеть. Назвать его мучеником было бы технически правильно, но он сразу отказался бы от этого запасного титула.

Навальный навсегда пробудил российский народ и мир в отношении Путина, и для этого он должен и войдет в историю как революционер, изменивший правила игры, подобно тому, как мы относимся к отцам-основателям. Он может и должен вечно поднимать голову.

Представлено на русском, немецком и английском языках с английскими субтитрами.

«Навальный»

документальный

Режиссер: Дэниэл Рор

Продолжительность шоу: 1 час 38 минут

Рейтинг MPAA: R

Дата выхода: 11 апреля 2022 г.

Рейтинг: 4 из 5