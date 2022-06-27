«Человек-паук» — первый украинский фильм после вторжения России.

В условиях российского вторжения в Украине началось производство первого полнометражного фильма, рассказывающего историю супергероя, спасающего жизни от русского нашествия.

Производство фильма «День, когда я встретила Человека-паука» начнется в начале мая, украинская продюсерская компания Mamas Productions ведет съемки в Киеве, Львове и Ирбине. Фильм создан при совместной поддержке AMO Pictures и Организации украинских продюсеров (ОУП), группы из семи украинских продюсерских компаний, созданных после российского вторжения.

«День, когда я встретил Человека-паука» повествует о женщине-волонтере, которая обнаруживает, что обладает сверхъестественными способностями, после того, как спасает мальчика от резни в Буше, пригороде Киева, где Россия убила мирных жителей, пытавшихся бежать из города.

«Вам, наверное, известна история Питера Паркера, ставшего Человеком-пауком. Возможно, вы слышали историю Брюса Уэйна, переодетого Бэтменом. Мы расскажем вам историю Кати — волонтера, ощутившего внутреннюю сверхсилу», — соавтор. продюсер Антон Скрибец сказал в пресс-релизе.

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Алла Лебовицкая, соучредитель OUP и Mamas Production, добавила: «Быть ​​первым, кто снимает художественный фильм в раздираемой войной Украине, — это вызов для OUP, который изначально был организацией. [that] Он предназначался для съемок документальных фильмов. Когда Антон придумал эту сложную, но очень лиричную историю, казалось безумием начинать снимать фильм. Но моя уверенность росла с каждым новым днем ​​обсуждения [and] Каждый день пишем новый сценарий».

В актерский состав вошли Элитавита Зайцева, Александр Рудинский, Олеся Гораковская и Катерина Кисина, а фильм снят в документальном стиле на натуре.

Россия вторглась в Украину 24 февраля, остановив производство реальных фильмов по всей стране, поскольку документаторы включили свои камеры, чтобы заснять начало войны. Шон Пенн, который снимал документальный фильм на Украине до российского вторжения, получил от американских военных приказ вернуться в Америку.

«Это первый художественный фильм о крупномасштабной войне в 2022 году, — сказал начальник оперативного отдела AMO Pictures Анатолий Дудинский. «Как компания в творческом секторе, мы считаем, что наша нация должна изображать свои проблемы не только через документальную перспективу, но и через опыт и эмоции, которые вы можете открыть благодаря инструментам художественного фильма».

Этой осенью «День, когда я встретил Человека-паука» будет выпущен на всех возможных платформах, от кинофестивалей до вещательных каналов.

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