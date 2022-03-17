Чемпионат мира ИААФ в помещении: Келли Ходжкинсон добивается успеха в Белграде

Келли Ходжкинсон выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в прошлом году в возрасте 19 лет.

даты: 18-20 марта место: Старк Арена, Белград охват: Смотрите прямые трансляции на BBC TV, BBC iPlayer, на сайте BBC Sport и в мобильном приложении; Слушайте комментарии на BBC Radio 5 Live Sports Extra.

Британка Келли Ходжкинсон сказала, что надеется побороться за четыре крупных международных титула в этом году, начиная с чемпионата мира в помещении в Белграде в эти выходные.

20-летняя спортсменка выиграла Бриллиантовую лигу на 800 м, олимпийское серебро, золото Европы в закрытых помещениях и титул чемпиона Великобритании в том, что она назвала «вихрем» 2021 года.

В этом году он получит мировые титулы в помещении и на открытом воздухе, а также награды Европейских игр и Игр Содружества.

«Это новый вызов», — сказала она.

«Физически определенно возможно выполнить все четыре, посмотрим мысленно. В чемпионате много адреналина и много эмоций, это очень напряжно.

«Мои главные приоритеты в сезоне на открытом воздухе — это чемпионаты мира и Содружества, поскольку это домашняя игра. Для европейцев я бы хотел быть там, но мы увидим только то, где находится мое тело».

Ходжкинсон уже уверенно стартовал в 2022 году, установив новый британский рекорд по победе на 800 м на Гран-при Мюллера в закрытых помещениях в Бирмингеме в феврале.

На кого надеются британцы в Белграде?

Великобритания надеется, что чемпионка по пятиборью Катарина Джонсон-Томпсон и чемпион в беге на 60 метров с барьерами среди мужчин Эндрю Поцци смогут сохранить свой титул.

29-летняя Джонсон-Томпсон не участвовала в соревнованиях с тех пор, как прошлым летом отказалась от олимпийского семиборья из-за травмы ноги, но получила приглашение от сборной мира по легкой атлетике принять участие в соревнованиях в Белграде.

Большие надежды возлагаются также на Ходжкинсона, который участвует в забегах на 800 м и 4х400 м, а также на Эллиота Джайлза, прыгуна в длину Лорен Оген и спринтера Дэрила Нету.

Марк Скотт, который ранее в этом сезоне побил европейский рекорд в беге на 5000 метров в закрытых помещениях, также присоединился к команде.

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В беге на 60 метров среди мужчин итальянский олимпийский чемпион на 100 метров Марсель Джейкобс встретится с чемпионом в закрытых помещениях Кристианом Коулманом из США.

«Кристиан Коулман будет парнем, которого нужно победить», — сказал Джейкобс.

«Я постараюсь держаться как можно ближе к нему и, возможно, наклоню перед ним голову».

Другим ярким событием является бег на 400 м среди женщин, в котором участвуют двукратная олимпийская чемпионка Багамских островов Шона Миллер-Уибо вместе с восходящей звездой голландцем Вимки Полом.

Между тем, шведская звезда прыжков с шестом Мундо Дюплантис с нетерпением ждет этого. Он побил мировой рекорд во второй раз за этот месяц.

А Россия?

В ответ на вторжение России в Украину Федерация легкой атлетики России запретила «всем спортсменам, вспомогательному персоналу и официальным лицам из России и Беларуси» участвовать в турнире.

World Athletics уже отстранил Российскую федерацию легкой атлетики за нарушения допинга, хотя некоторым российским спортсменам было разрешено соревноваться в легкой атлетике в качестве «сертифицированных нейтральных спортсменов» на Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсмены, которым ранее был присвоен статус «сертифицированный нейтральный спортсмен», включены в национальное исключение.

В этом месяце в Белграде прошли пророссийские митинги, на которых протестующие демонстрировали свою поддержку Москве после ее военных действий.

Босс Всемирной сборной по легкой атлетике лорд Коу сказал, что «не ожидает никаких проблем» на «Старк Арене» во время мероприятия, и добавил, что «украинским спортсменам определенно была оказана поддержка», как и всем другим спортсменам в сербской столице.

«Легкая атлетика исторически была спортом, который понимает и принимает хрупкость политического ландшафта, но обычно он объединяется очень сплоченным и коллективным образом», — сказал Коу.

«Поэтому я не ожидаю никаких проблем на стадионе. У нас есть все необходимые процессы и системы».

Освещение BBC

Джанет Квейк и Гейб Логан присоединятся к телеведущим Джанет Кваки и Гейбу Логану, бывшей чемпионке по семиборью Джессике Эннис-Хилл в пятницу, чемпиону мира в беге на 60 м в помещении Ричарду Килти в субботу и рекордсменке мира Поле Рэдклифф в марафонских гонках в воскресенье.

В эфире BBC Radio Элисон Корбишли вместе с бывшей бегуньей на 400 метров Кэтрин Мерри будет вести прямую трансляцию субботних и воскресных вечерних сессий.