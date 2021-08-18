Чемпионат мира по борьбе среди юниоров: серебро для Ravinder; Яш, Патель, Анируд забирают бронзу | Больше спортивных новостей

РОССИЯ (РОССИЯ): Равиндер довольствовался серебром после того, как его обогнал иранский соперник, но Бипаша неожиданно вышла в финал женского 76 кг, чтобы поддержать надежды Индии на золотую медаль на чемпионате мира по борьбе среди молодежи в понедельник.

Яш (74 кг), Протви Бабашабх Патель (92 кг) и Анируд (125 кг) выиграли бронзовые медали, поскольку Индия завершила мужскую кампанию в произвольном плавании с шестью медалями, полностью используя маршрут повторной гонки.

Во вторник Гуров Балян (79 кг) и Дипак (97 кг) завоевали бронзовые медали.

Столкнувшись с сильным Абдуррахманом Мусой Амоуздахлили, который выиграл Гран-при Ясар Додзё в июне этого года, Равиндер не смог сделать свой ход, поскольку в титульном поединке до 61 кг ему пришлось в основном защищаться.

Иранец держал Равиндера запутанным в замках головы и тела, чтобы комфортно выиграть 9: 3.

В плей-офф до 74 кг Яш уверенно одержал победу со счетом 9: 2 над Арменом Мусикяном из Армении, затем одержал победу над Стамболом Занибеком Улу из Кыргызстана со счетом 12: 6, уступив 2: 5.

Яш изменил ход матча за последние 90 секунд своими быстрыми и своевременными движениями. Возможно, Стамбул был слишком самоуверенным после того, как повел в счете, а Яш быстро воспользовался преимуществом после того, как его соперник немного ослабил бдительность.

Патель выиграл бронзу со временем 92 кг, победив россиянина Ивана Кирилова 2: 1 в матче плей-офф. Патель отставал от стандартов после того, как оба борца набрали очки за свои отрицательные результаты, но россиянин наложил штраф за неправильную игру, что оказалось решающим.

Анирудх (125 кг) также добавил бронзу к счету Индии, одержав потрясающую победу над азербайджанцем Айдином Ахмедовым со счетом 7: 2.

В женских соревнованиях Бипаша медленно отбивала блоки, но с каждым матчем становилась все лучше. Ей удалось обыграть казахстанку Дельназ Молхенову со счетом 6: 3, а затем комфортно победить Удбага Улзибата из Монголии 9: 4.

Симран вышла в полуфинал среди женщин в весовой категории до 50 кг с двумя доминирующими победами, но проиграла свой матч четвертого раунда из-за технического преимущества над грозной американкой Эмили Кинг-Шилсон. За бронзу сражаться не будешь.

Многообещающий на будущее, Симран сначала обыграл румынку Джорджиану Лавинию Антуку своим техническим превосходством, не упустив ни одного очка, а затем добился «проигрышной» победы в четвертьфинале, забив высокие голы против азербайджанки Гултакин Чериновой.

Четвертьфинал был быстрым с ходами и обратными ходами в течение двух периодов, но Симран в конце концов схватила Шеринову за булавку, когда она вела 18-8.

А вот Сето (55 кг), Кусум (59 кг) и Арго (68 кг) проиграли четвертьфинал.