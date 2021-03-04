Чемпионат мира по кикбоксингу-2021 в Москве отменен из-за постановления Спортивного арбитражного суда – Спорт

Москва, 2 марта. Всемирная ассоциация организаций по кикбоксингу (WAKO) решила отменить чемпионат мира по кикбоксингу 2021 года в Москве, запланированный на 5-14 ноября, из-за действующих санкций против российского спорта, сообщила пресс-служба ассоциации во вторник.

“ WAKO, как сторона, подписавшая Кодекс и Регламенты Всемирного антидопингового агентства, решила воспользоваться правом отказаться от контракта, заключенного с Российской Федерацией кикбоксинга относительно организации чемпионатов мира (среди взрослых и ветеранов), чтобы состоится 5-14 ноября 2021 года в Москве, Россия, в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявить, что Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА) не соблюдает глобальный антидопинговый закон в течение двух лет », – говорится в заявлении Waco.

“ 4 февраля 2021 года WAKO стало известно о публикации 186-страничного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении его постановления от 17 декабря 2020 года в пользу Всемирного антидопингового агентства (WADA), объявляющего российское Антидопинговое агентство (РУСАДА). Стероиды на два года ».

Руководящий орган мирового кикбоксинга добавил, что «новое место проведения и место проведения чемпионата WAKO Senior и Master Championship 2021 для всех семи мейджоров будет объявлено в марте после завершения нового процесса открытых торгов, рассмотрения и утверждения Правлением WAKO».

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о ряде санкций против российского спорта.

Решением Спортивного арбитражного суда с 17 декабря 2020 года российские спортсмены лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на ближайшие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать в торгах на все международные спортивные турниры сроком на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.