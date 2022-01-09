Чемпионат мира по триатлону наложил санкции на российскую федерацию триатлона

«Для нас очень важно решить проблему допинга в спорте, поэтому мы подписали соглашение с РУСАДА и уже работаем над программами антидопингового просвещения и назначили офицера допинг-контроля», — добавила она.

«Фактически уже несколько месяцев РТФ выполняет требования Всемирного триатлона, которые были озвучены ранее сегодня», — заявил Шойгу. «Мы уже обсуждали эти шаги ранее с World Triathlon, в том числе на наших личных встречах».

Комментируя решение чемпионата мира по триатлону, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу заявила, что российская сторона его приняла.

«Исполнительный совет Всемирного триатлона принял решение о введении санкций в отношении Российской федерации триатлона за большое количество случаев применения допинга в России», — говорится в сообщении. «Наказание будет действовать в течение одного года, и Всемирный триатлон будет ежеквартально проверять соблюдение этих процедур».

Москва, 13 декабря. В заявлении в понедельник пресс-служба международной организации сообщила, что руководящий орган мирового спорта по триатлону ввел ряд санкций в отношении Российской федерации триатлона (ФТФ) за сообщение о многочисленных нарушениях антидопинговых правил. .

Исполнительный совет Международной организации среди прочего сегодня постановил, что РТФ должна подписать соглашение с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) об обязательном тестировании для всех национальных спортсменов, а также должна совместно с Всемирным триатлоном разработать план образовательных курсов. для всех национальных спортсменов и их тренерского штаба в связи с антидопинговыми правилами.

Согласно заявлению, «Федерация триатлона России договорится с агентством «Русада» о тестировании всех российских спортсменов, особенно спортсменов, которые будут соревноваться на международном уровне». «Федерация триатлона России совместно со Всемирным триатлоном разработает образовательный план для российских спортсменов и тренеров по вопросам допинга».

Всемирный триатлон также постановил, что «Федерация триатлона России компенсирует и вернет призовые деньги, ранее присужденные российским триатлонистам, которые были наказаны за допинг».

«Должностные лица Федерации триатлона России должны выйти из любой международной или европейской организации по триатлону сроком на один год», — говорится в заявлении. «Федерация триатлона России не может проводить какие-либо мировые и европейские соревнования по триатлону сроком на один год (до конца 2022 года)».

В соответствии с решением Исполнительного совета World Triathlon.

«World Triathlon полностью привержен борьбе с любыми формами допинга в спорте. В качестве безошибочного подтверждения своей приверженности искоренению использования запрещенных веществ и методов в триатлоне World Triathlon продолжает посвящать время, усилия, энергию и значительные бюджетные средства своей деятельности. антидопинговая миссия».

Ранее три российских спортсмена были дисквалифицированы за допинг. Это Александр Брюханков (бан 3 года), Игорь Полянский (бан 3 года) и Турбаевский Владимир (бан 4 года).

Дело РУСАДА-ВАДА

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, оставил в силе предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о ряде санкций против российского спорта.

В частности, CAS поддержал решение Всемирного антидопингового агентства объявить РУСАДА несовместимым с Всемирным антидопинговым актом. Однако суд решил сократить срок предлагаемых наказаний с четырех до двух лет.

Швейцарский суд заявил в заявлении от 17 декабря, что CAS «единогласно определил, что РУСАДА не согласуется с WADC в отношении того, что ему не удалось получить исходную LIMS (система управления лабораторной информацией) и аналитические данные». бывшей московской лаборатории ВАДА» в период с 2012 по 2015 год. Российские власти отвергают обвинения во фальсификации.

2–5 ноября 2020 года в Спортивном арбитражном суде (CAS) состоялись слушания по юридическим дебатам между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством. Судьями по делу CAS между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством назначен Марк Уильямс. (Австралия) и Луиджи Фумагали (Италия), Хамид Графи (Франция).

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года, российские спортсмены были лишены права участвовать во всех чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под государственным флагом России на два года.

Государственный гимн России также исключен из международных спортивных турниров на ближайшие два года, включая предстоящие в этом году Олимпийские игры в Японии.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.