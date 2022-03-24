Чемпионат мира по фигурному катанию 2022, расписание прямых трансляций

Чемпионат мира по фигурному катанию из Монпелье, Франция, в прямом эфире на USA Network и павлин На этой неделе.

Все, кроме двух членов олимпийской сборной США, возвращаются на мероприятие в конце сезона.

Двое отсутствующих — золотые медалисты Натан Чен (травма) и Джейсон Браункоторый попал в олимпийскую сборную, но не в сборную мира после национального чемпионата в январе.

И Чен, и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (лодыжка) из Японии пропустит мир, открой гонку за золотом. Япония Юма Кагеяма И Шума ОноНоминантами являются серебряные и бронзовые призеры Олимпиады.

Миры сноуборда: Возвращение Чжоу | Quadg0d дебют | Медаль для американки?

Винсент Чубронзовый призер чемпионата мира 2019 года, вернулся после пропуска индивидуальных олимпийских соревнований из-за положительного теста на коронавирус. Илья Малинин17-летний юноша, занявший второе место после Чена в национальной сборной, был исключен из олимпийской сборной из трех человек, но попал в Worlds Over Brown.

В остальных дисциплинах будет ощущаться отсутствие российских фигуристов. Международная федерация лыжного спорта запретила спортсменам из России и Беларуси участвовать во всех лыжных дисциплинах до дальнейшего уведомления из-за вторжения России в Украину.

В одиночном, парном и женском танцах на льду россиянки завоевали пять из девяти медалей Олимпиады. Платформенные локации в мирах готовы принять это.

Женские соревнования завершатся завоеванием нероссийской золотой медали во второй раз за восемь лет. Возвращение всех трех олимпийских спортсменов США: Алисса Лю (7 место на Олимпиаде), Мария Белл (х) и Карен Чен (16).

Ни одна из пяти лучших пар не вернулась с Олимпиады, поэтому лучшей командой на поле с лучшим суммарным количеством очков в этом сезоне стала американская пара. Алекса Книрим И Брэндон Фрейзер. Другая американская пара, Эшли Кейн Грибл И Тимоти ЛедюкВ этой области он занимает третье место. Последняя медаль американских пар была завоевана в 2002 году, а последнее золото — в 1979 году.

Во французских танцах на льду Габриэлла Пападакис И Цицероновы облака Мы с нетерпением ждем продолжения их первого олимпийского титула пятым титулом чемпиона мира. американцы Мэдисон Хаббл И Закари Донохьюбронзовые призеры Олимпийских игр, выступают в последний раз перед тем, как уйти из фигурного катания.

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Расписание трансляций ЧМ-2022 по фигурному катанию

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