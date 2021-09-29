Чемпионат мира по шахматам: Индия проигрывает России 1: 3

После двух побед подряд Индия проиграла грозной российской команде со счетом 1: 3 в матче группы А на чемпионате мира ФИДЕ по шахматам среди женщин, который проходил здесь.

Индия, вышедшая в четвертьфинал, встретится с Францией в пятом и заключительном предварительном матче позже в среду. Ди Харика, лучший игрок Индии, сыграла вничью с Александрой Горячкиной, как и Мэри Энн Гомес с Паулиной Шуваловой, но Таня Сачдев и Р. Вайшали потерпели поражение, поскольку команда проиграла России в четвертом раунде поздно вечером во вторник.

Ранее во вторник Индия в третьем раунде обыграла сильную Армению со счетом 2,5-1,5. Таня Сачдев и Бхакти Кулкарни одержали важные победы над Арменией. Харика согласилась на ничью с Элиной Даниелян, а талантливый Вайшали уступил Лилит Мкртчян.

Франция сегодня победила Азербайджан Встраивать твит Командный чемпионат мира среди женщин в # Ситуации И у нее есть шанс выйти в четвертьфинал завтра, если она обыграет Индию 🇮🇳, или даже если будут ничьи. Трудный пятый матч, но они уверены в своих шансах … pic.twitter.com/Nx29Q90ZWl – SunwayChessOpen 28 сентября 2021 г.

Индия и Армения теперь имеют по 5 очков после четырех туров позади России (8). Команда получает два очка за победу в матче и одно очко за ничью.

В противостоянии между Индией и Россией рейтинговые Катерния Лагно и Александра Костенюк устроили противостояние между Таней Сачдев и Вайшали, чтобы подтвердить превосходство российской команды. После ничьей 2: 2 с Азербайджаном в стартовом матче Индия во втором раунде обыграла Испанию 2,5: 1,5.