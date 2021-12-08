Чемпионат мира по шахматам: ошибка Эйба Нибо приблизила Карлсена к титулу

Магнус Карлсен взглянул на его лицо, когда оно унесло его прочь. Эти мировые шахматные турниры определялись одним фактором — роковой ошибкой Яна Непоменекки в двух из трех его поражений. Девятая партия, решающая для россиянина, не стала исключением. Карлсен воспользовался утечкой мозгов Непомнящим, чтобы одержать победу и закрепить свою победу в серии из 14 игр. Сейчас счет 6: 3 в пользу чемпиона, и спортивная вероятность — это все, что остается у соперника.

Первая победа Карлсена стала результатом самого продолжительного матча чемпионата мира по шахматам. Непомнящему можно простить то, что он сдался ближе к концу марафона. Но вторая победа Карлсена, когда оба игрока были в значительной степени равны, была обусловлена ​​роковой ошибкой его российского коллеги. Хотя игра 9 сыграла решающую роль, когда дело дошло до продолжающейся игры, чтобы определить ошибки, допущенные Непомняхчи во время серии. Чемпион Великобритании Дэвид Хойл сказал в брифинге Chess24: «Вы работаете всю жизнь за один дубль, и это то, что происходит на самой большой сцене. Он, вероятно, никогда не совершал такой ошибки за всю свою карьеру. Это так грустно».

Магнус Карлсен: «Очков стиля не присуждалось, так что я возьму их. Это был тяжелый матч, в котором я находился под давлением на доску и на часы. Такой поворот событий был неожиданным». # Карлснибо pic.twitter.com/uxqN41sniY — Международная шахматная федерация (FIDE_chess) 7 декабря 2021 г.

Ход 27.c5 белыми стал для Непомнящего концом пути. Его идеальным ходом в этой ситуации должно было быть С6, которое загнало бы черного слона в угол и почти гарантировало победу белым. По сути, этот ход оказался в ловушке для его слона. После этого он пробыл в гостиной около 15 минут, в то время как лицо Карлсена выражало смесь замешательства и недоверия.

«Думаю, это определенно стресс», — сказал Карлсен после игры в послематчевой прессе. «И также, что Ян, вероятно, более склонен к провалу, чем некоторые другие противники. Но это случилось и с Виши (в матче за титул чемпиона мира 2013 года). Он также сделал несколько необычных ошибок в конце. Давление на всех».

Впоследствии Непомняхчи признался, что даже не подозревал, что с этой позиции можно было совершить роковую ошибку. Фактически, следующий ход Карлсена (27.C6) был выигрышным, но противник не осознавал, что он лежал на столе, пока он не был сыгран.

«Пока он не был сыграен, я был очень счастлив», — сказал он. «Просто безумно невезение».

10-й матч чемпионата мира по шахматам состоится в среду в Экспоцентре Дубая.