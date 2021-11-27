Чемпионат мира по шахматам: шахматы снова интересны. Но для Магнуса Карлсена это обычное дело.

«Вопрос в том, является ли интеллект новым захватывающим моментом? И в данном случае это наверняка шахматы. Лично мне все равно», — сказал он в эксклюзивном телеинтервью CNN Connect the World перед своей первой игрой.

Мягкий смех, когда он это говорит, становится сюрпризом, учитывая его суровое отношение на протяжении всего дня. Ему не потребовалось много времени, чтобы отбросить улыбку и сосредоточиться на том, что у него получается лучше всего — на победе.

«Чемпионат мира — это не столько развлечение. В подобных мероприятиях это скорее бизнес».

воспользоваться моментом

Карлсен очень старается быть равнодушным во время пресс-конференции и интервью. Но у него есть твердые мнения о том, как изменить игру, чтобы она привлекала внимание большого количества заинтересованных игроков.

«Я был одним из тех людей, которые долгое время выступали за более быстрые матчи на чемпионатах мира», — сказал он. «Я думаю, что людей, которые вообще не играют в шахматы, которые ничего не знают об игре, естественно, привлекают более быстрые игры».

Матчи на первенство мира могут длиться часами и часто заканчиваются ничьей, потому что ошибки очень редки. Последние два матча Карлсена завершились вничью, и игроки были разделены на тай-брейк.

Норвежского мастера бесит то, что он не выиграл сразу, и стремится показать, на что он действительно способен сразиться с Непомнящим.

«В критические моменты я не показывал почти то, на что был способен», — сказал он. «Я чувствую, что это больше касается меня, и я очень рад пойти и показать больше того, что я могу сделать [so far]. «

Любовь Карлсена к быстрым шахматам неудивительна, учитывая, что он действующий чемпион мира как в «быстром», так и в «молниеносном» режимах — играх, которые обычно длятся 15 минут или меньше.

Его победы на тай-брейке в предыдущих матчах чемпионата были быстрыми, и на YouTube есть несколько видеороликов, в которых демонстрируется его быстрое мышление.

Компьютеры теперь достаточно мощны, чтобы вычислять миллиарды возможных комбинаций движения за секунды и умело выбирать наилучший вариант. Это делает подготовку более тонкой и менее увлекательной, и Карлсен считает, что более быстрые игры помогут решить эту проблему.

«Если людей привлекает игра, если она им нравится, какая бы у них ни была мотивация — будь то потому, что она нравится другим людям, или это исходит изнутри — я считаю, что это прекрасно».

Больше, чем когда-либо?

Карлсена по праву можно считать величайшим шахматистом всех времен. Он был чемпионом мира восемь лет и имел самую длинную беспроигрышную серию в истории.

Он отстает от российского профессора Гарри Каспарова только в те недели, когда он был игроком с самым высоким рейтингом.

«Я бы сказал, что Гэри доминировал в течение 20 лет, — сказал Карлсен. — И даже если я выиграю этот чемпионат, у меня все еще есть способ достичь своего пика». «А если бы я этого не сделал, это не лишило бы меня сна».

Теперь новый претендент стремится превзойти каждое из своих достижений. Только на этой неделе Алиреза Фирузжа побила один из рекордов Карлсена. 18-летний француз, родившийся в Иране, стал самым молодым игроком, когда-либо достигшим рейтинга Эло 2800 — подвиг, которого достигли только 14 других игроков в истории.

Хотя Карлсен уверен, что сможет победить Непомняхчи — как и большинство критиков, — он не уверен в Новом Свете. 2, Файруз.

Он сказал: «Его достижения просто экстраординарны, и ясно, что его долгое время называли наследным принцем. Он тот, кто следит за мной и за другими. Мы надеемся, что это мотивирует всех нас».

На данный момент Карлсен преуспевает в шахматном мире и будет продолжать делать это еще долгие годы, если ему удастся выиграть в Дубае в течение следующих двух недель.