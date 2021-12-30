Чемпионат мира среди юниоров, выставка лучших перспектив хоккея, отменен.

Чемпионат мира среди юниоров, ежегодное мероприятие для следующего поколения звезд хоккея, которое уже проходило в Канаде, было отменено в среду, поскольку быстрое распространение варианта коронавируса Omicron продолжало сеять хаос в мире спорта.

Международная федерация хоккея с шайбой, глобальный руководящий орган этого вида спорта, заявила, что отменила турнир после того, как у игрока сборной России был обнаружен вирус, что потребовало бы отмены третьего матча за два дня между Россией и Словакией. Среда.

Два предыдущих матча — между Швейцарией и США и между Финляндией и Чехией — уже были отменены из-за положительных случаев.

Отмена была зловещим знаком для спортивных лиг, включая НХЛ и НБА, которые изо всех сил пытались поддерживать расписание на фоне резкого увеличения числа случаев, вызванных слиянием переменных Omicron и Delta.