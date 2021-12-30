Чемпионат мира среди юниоров, выставка лучших перспектив хоккея, отменен.

Чемпионат мира среди юниоров, ежегодное мероприятие для следующего поколения звезд хоккея, которое уже проходило в Канаде, было отменено в среду, поскольку быстрое распространение варианта коронавируса Omicron продолжало сеять хаос в мире спорта.
Международная федерация хоккея с шайбой, глобальный руководящий орган этого вида спорта, заявила, что отменила турнир после того, как у игрока сборной России был обнаружен вирус, что потребовало бы отмены третьего матча за два дня между Россией и Словакией. Среда.
Два предыдущих матча — между Швейцарией и США и между Финляндией и Чехией — уже были отменены из-за положительных случаев.
Отмена была зловещим знаком для спортивных лиг, включая НХЛ и НБА, которые изо всех сил пытались поддерживать расписание на фоне резкого увеличения числа случаев, вызванных слиянием переменных Omicron и Delta.
Хоккейная лига США заявила во вторник, что последние две игры женской сборной мой тур почему, который должен был состояться 3 и 6 января в Альберте, Канада. отмененменее чем за месяц до отъезда команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Чемпионат мира среди юниоров, который также проводится в Альберте, очень привлекателен. Пост-рождественские традиции Канады, который поражает болельщиков в стране, которая исторически доминировала на этом мероприятии.
США выиграли прошлогодний турнир, в котором участвуют одни из лучших мужских хоккеистов в возрасте до 20 лет, которые годами тренировались, чтобы попасть на это событие, и считаются лучшими перспективами в НХЛ.
За последнее десятилетие среди самых ценных игроков турнира первым общим выбором New York Rangers были Алексис Лавринье (2020), Филип Форсберг из Nashville Predators (2014) и Джон Гибсон из Anaheim Ducks (2013).
Люк Тардифф, президент Международной федерации хоккея с шайбой, сказал, что организация начала турнир «с полной уверенностью» в протоколах, которые были введены в действие, но затем пришлось скорректировать их по мере увеличения числа случаев. Протоколы включали ежедневное тестирование и требования массового карантина при подтверждении положительных результатов.
«К сожалению, этого было недостаточно», — сказал г-н Тардив. разрешение. «Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал домой».
Джон ВанБисбрук, генеральный менеджер юношеской сборной США, сказал, что гордится командой и будет работать над тем, чтобы они вернулись домой благополучно.
«Мы сердцем с игроками и персоналом, а не только с нашей страной», — сказал он. разрешениеНо каждая нация упорно трудилась и многим пожертвовала, чтобы достичь этого.
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