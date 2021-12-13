Чемпионат мира ФИДЕ по шахматам: коронация Карлсена, критика Дюбуффа

«На этот раз я могу сказать, что полностью удовлетворен своим выступлением, и это прекрасное чувство», — сказал гроссмейстер Магнус Карлсен после того, как в воскресенье в пятый раз стал чемпионом мира по шахматам. Между тем, один из его секундантов, гроссмейстер Даниэль Дубов, подвергся критике в России за помощь Карлсену.

Карлсен коронован

Карлсен получил пятый трофей и лавровый венок в воскресенье вечером в Дубае в присутствии других чемпионов мира, таких как GMS Виши Ананд, Нонна Габриндашвили и Чу Чен. Церемония закрытия проходила в отреставрированной игровой комнате, где была удалена витрина.

Записано видео церемонии закрытия.

Омар Шехадех, генеральный директор международных участников Expo 2020 Dubai, выступил первым. За ним последовал президент федерации Аркадий Дворкович, который затем дал серебряную медаль гроссмейстеру Яну Непомнящему за второе место в чемпионате и золотую медаль Карлсену.

После этого Карлсен получил Кубок победителя от Андрея Гуреева, генерального директора «Фосагро». Российский производитель удобрений и фосфатов в четвертый раз выступил спонсором чемпионата мира.

Чемпионат мира по шахматам 2021 года. Фото: Мария Емельянова / Chess.com.

Трофей весом более пяти килограммов изготовлен из серебра 925 пробы, покрыт золотом 999 пробы, долитом и обсидианом, а также инкрустирован 39 жемчугом и бриллиантами. Трофей разработан ФИДЕ мастерами Ювелирного Дома Чамовских при поддержке Федерации шахмат Свердловской области.

Затем Карлсен взял микрофон и начал благодарить ФИДЕ и галерею за организацию мероприятия. «Было очень весело провести здесь эти три недели», — сказал он, прежде чем поблагодарить свою команду. Интересно, что он показал, что его мотивация не всегда была на высоте.

Карлсен с традиционным лавровым венком и чашей. Фото: Мария Емельянова / Chess.com.

«Большое спасибо лично от меня моей команде, которая была здесь, семье и другим помощникам, а также шахматной команде, частично здесь, в Дубае, а также за границей. Они очень помогли мне подготовить меня, как могли, и даже в те моменты, когда мне немного не хватало мотивации для этого турнира, Их мотивация никогда не колебалась. У нас была очень хорошая атмосфера и положительный опыт, так что спасибо вам за все это ».

Карлсен, казалось, смотрел матч, который был самым приятным из пяти: «Матч был очень позитивным, — сказал он. «Обычно в этих турнирах есть вещи, которые вас устраивают, вещи, которые вам не нравятся, и т. Д., Но на этот раз я могу сказать, что полностью доволен своим выступлением и чувствую себя прекрасно».

Сможете ли вы узнать на картинке всех чемпионов мира? Фото: Мария Емельянова / Chess.com.

Дубов захлопнул

Вскоре после того, как Карлсен выиграл одиннадцатую и последнюю игру игры, его второй майор, GM Петер Хайн Нильсен, сообщил, что российский генеральный менеджер Дубов снова в команде, как и в 2018 году. В то время соперником Карлсена был GM Motors Фабиано Каруана. Однако на этот раз играл российский соперник, и это оказалось проблемой для некоторых видных деятелей российской шахматной сцены.

В Твиттере гендиректор Сергей Карякин поделился своим удивлением, когда узнал, что Дубов действовал «против Nybo». Соперник Карлсена в 2016 году перевернул картину и сказал, что ему было бы странно, если бы конкурент называл лучшего норвежского наставника во втором:

Конечно, поздравляю чемпиона мира, но небольшую заметку. Представьте, что вам нужно сыграть матч на первенство мира против Карлсена. Вы бы приняли помощь, скажем, … Хаммер или Тари? — Сергей Карякин (Встраивать твит) 10 декабря 2021 г.

Такого же удивления и критики в его адрес разделил самый известный российский шахматный комментатор General Motors Сергей Шепов. Телеграмм канал Crestbook:

«Ой, Даня, почему? Сколько? Разве ты не можешь посидеть хотя бы на один матч? Ты должен был прокомментировать это событие на любом шахматном подиуме, по-твоему, талантливо и ярко!»

Шепов закончил свой комментарий следующими словами: «Примечание: я думаю, что Дубов сейчас не будет играть за сборную России. Это правда».

Как и Шепов, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов Я предложил Дубову может быть сложно продолжать выступать за сборную:

«Если ему не платят как члену сборной России, можно обвинять или ставить под сомнение его моральные принципы, но он свободный человек и делает для себя то, что считает лучшим. Если ему платят, это намного больше. опасно и трудно понять ».

Другой известный в России деятель, Илья Левитов (любитель шахмат, писатель, бизнесмен, оси), также писал на кабель:

«Честно говоря, я сначала не поверил, но это оказалось правдой. Почему-то я не могу этого понять. Даниил очень любит рассказывать, как он горд играть за сборную России, у нас отличные шахматы. сила и мы всегда должны побеждать… Короче, я в полном шоке. Как-то ».

Дубов ответил на критику в интервью Российскому спортивному сайту чемпионы, отметив сначала, что он уже согласился работать с Карлсеном до того, как закончился турнир финалистов, то есть до того, как он узнал, что претендентом будет россиянин.

Главное, что подчеркивает Дубов, это то, что он видит разницу между одиночным матчем и командным турниром. «Я относительно спокойно отношусь к этому», — говорит он. «Для меня это не проблема. Я не думаю, что Ян тоже. Когда люди говорят о стране или сборной России, это сборная России. Здесь не Россия против Норвегии». Позже в интервью Дубов добавляет: «Раздуть историю великого патриота мне кажется абсурдным».

Даниил Дубов. Фото: Мария Емельянова / Chess.com.

А что обо всем этом думал сам Непомняхчи? В эксклюзивном интервью Chess.com, которое будет опубликовано в ближайшее время, участник сказал, что тоже был удивлен, но отметил, что участие Дубова, возможно, не сильно помогло Карлсену:

Ну, почему-то я не был уверен в этом до второй партии, но когда я увидел идею 8.Ne5, это была типичная идея Даниэль. У меня были совершенно смешанные чувства, потому что, я имею в виду, речь идет не о гражданстве, потому что мы у них так много могущественных мастеров, некоторые из них работают друг с другом.

«Но, говоря о Дэниеле, я думаю, что мы были вместе несколько лет назад, поэтому я подумал, что он предпочел бы, знаете ли, быть в команде комментаторов, но, с другой стороны, я думаю, что мы должны получить вне нашей команды, возможно, мы благодарим его, потому что самые большие возможности появились после его крупнейшего новшества, такого как 8.Ne5 на каталонском, а также Match Six, полукаталонский / полурети. Это тоже было здорово …. Я не думаю, что он был двойным агентом, но очевидно, что результаты его работы были для нас весьма благоприятными ».