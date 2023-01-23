Чемпионат мира F1 недействителен из-за запрета гонщиков из России

Red Bull на Гран-при России. Сочи, сентябрь 2021 г. Фото: Alamy

Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров считает, что любой титул чемпиона мира не является «действительным», а его российские соотечественники не могут участвовать в соревнованиях.

После вторжения России в Украину и последовавшей за ней войны, продолжающейся уже около года, российские водители избегаются в мире автоспорта.

Никита Мазепин был изгнан из Haas после того, как команда разорвала спонсорскую сделку с компанией его отца, а Motorsport UK отказалась признать лицензии, выданные Российской Федерацией, которые лишили бы Мазепина возможности участвовать в гонках в Сильверстоуне, если бы он сохранил свое место.

Гран-при России также был исключен из календаря.

После внеочередного заседания FIA президент Мохаммед бин Сулайем заявил, что российские и белорусские гонщики могут соревноваться «только в нейтральном качестве и под флагом FIA, при условии особого соблюдения и соблюдения принципов мира и политического нейтралитета FIA». до дальнейшего уведомления.»

Это произошло после того, как ряд других спортивных организаций запретили спортсменам из двух стран, включая Международный олимпийский комитет.

Таким образом, в то время как российские гонщики не запрещены напрямую, а FIA разрешено соревноваться, но только под нейтральным флагом, вариант, который Мазепин сказал, что он не примет, другой российский гонщик потерпел поражение в Ф1 из-за исключения тех, кто представляет Россию.

«Без России я не рассматриваю ни одного настоящего олимпийского чемпиона или титула», — сказал Петров российскому «Спорт-Экспрессу». «Мы должны перестать бояться своего народа и вернуть Россию в мир спорта. Для меня это неприемлемо. Я абсолютно не понимаю абсурдности навязывания людям определенных мнений.

PlanetF1 рекомендую

Коллекция автомобилей Льюиса Хэмилтона: присмотритесь к его безумному частному гаражу

Пять отличных ходов в Ф1: Хэмилтон в «Мерседес», Шумахер в «Феррари» и другие

Звезды Формулы-1 стали раллийными гонщиками: может ли Себастьян Феттель стать следующим, кто присоединится к списку?

«Мы можем использовать текущую ситуацию в качестве стимула для развития автоспорта и обучения молодых людей, чтобы вести их в будущее».

История продолжается

Во время вторжения Бин Сулайем сказал, что они надеются на «быстрое и мирное решение» войны, которая унесла жизни 7031 мирного жителя, в том числе 433 детей, и за несколько недель до ее годовщины.

«Эта изоляция не будет длиться вечно», — сказал Петров, выступавший за Renault и Caterham.

«Я понимаю, что это сложно, но никто не должен сдаваться», — сказал 38-летний мужчина.

«Я сам всю жизнь хотел участвовать в гонках Формулы 1, поэтому очень хорошо понимаю молодых гонщиков. Но они должны быть терпеливыми, тренироваться и не переставать верить, поэтому, когда снова представится возможность, мы все будем готовы».

В истории Формулы-1 было всего три российских гонщика, а Петров — второй по результативности гонщик после Даниила Квята.

Гонщик, выросший в России, выступал в прошлом сезоне в форме Роберта Шварцмана, но выступал под флагом Израиля, где он родился.

Статья Чемпионат мира F1 недействителен из-за запрета гонщиков из России Впервые он появился на Planetf1.com.