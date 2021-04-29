Чемпионат России по самбо среди слабослышащих, который прошел в Зеленограде

На чемпионате России по самбо среди слабослышащих в Зеленограде в течение трех дней соревновались 52 спортсмена.

По данным Федерации самбо России, в мероприятии, проводимом в седьмой раз, приняли участие спортсмены из 16 регионов страны.

На турнире разыгрались девять весовых категорий, в которых Кирилл Шаптко и Алексей Спасов выиграли гонки 52 и 57 кг соответственно.

Дмитрий Белопородов поднялся на подиум в весовой категории 62 кг, а Сергей Крикунов и Руслан Аскиров победили в категориях 68 и 74 кг.

Заур Бидануков и Абдасан завоевали титул чемпиона России в весах 82 и 90 кг соответственно.

Рустам Лукманов и Карбан Мерзалиев победили в тяжелой весовой категории до 100 кг и свыше 100 кг.

Василий Емельянов, член Комитета спортсменов-инвалидов Международной федерации самбо (ФИАС), высоко оценил вклад бывшего национального самбо, курировавшего мероприятие.

В трехдневном соревновании разыгрались девять весовых категорий © ФИАС

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне благодаря помощи братьев Владимира и Виктора Невзоровых, известных спортсменов, ранее входивших в сборную СССР по самбо», – сказал Емельянов.

«Высокий статус чемпионата подтвердил и присутствие на чемпионатах президента Всероссийской спортивной федерации глухих Валерия Рохледева, чемпиона СССР по самбо 1971 года».

Федерация самбо России сообщила, что Республика Дагестан стала победителем в общекомандном зачете.

Второе место заняла Челябинская область, первые три места заняли представители Москвы.