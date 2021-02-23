Чемпионка британской колонны по танцам повесилась во время изоляции: отчет

Двукратная британская танцовщица на пилоне, которую называют “национальным достоянием”, повесилась, страдая от депрессии во время изоляции от коронавируса.

Норрис принимал антидепрессанты, работая фитнес-тренером Социальная сеть Facebook

27-летняя Джессика Линн Норрис была обнаружена без ответа в доме друга в Болтоне 15 июня 2020 года. Солнце сообщило О запросе.

И трагическая женщина написала в записке, которую она повесила на двери своей спальни, согласно порту: «Не входите. Звоните 999. Мне очень жаль».

Сессии сказали, что Норрис, которая выиграла титул «Мисс Pole Dance UK» в 2011 и 2015 годах, страдала психическими расстройствами с подросткового возраста.

Ее мать, Алана Норрис, сказала: «Джесс жила скелетной жизнью и боролась, когда изоляция означала, что она не могла преподавать или участвовать в соревнованиях по танцам на шесте».

Молодая женщина, которая принимала антидепрессанты, работая тренером по фитнесу, остановилась в доме своего друга Брайана Комптона во время первого в стране карантина.

Утром в день ее смерти Комптон связался с ней с помощью текстового сообщения, но не получил ответа на работе, сообщает The Sun. Когда он вернулся, он обнаружил ее тело в спальне.

Основательница Miss Pole Dance UK Джессика Линн Норрис назвала его «национальным достоянием». Социальная сеть Facebook

Согласно отчету, токсиколог не обнаружил признаков наркотиков или алкоголя в ее организме.

Заядлая танцовщица, открывшая свою первую студию, когда ей было всего 15 лет, в 2019 году запустила сбор средств для благотворительных организаций в области психического здоровья.

Кей Пенни, основательница Miss Pole Dance UK, назвала Норриса «национальным достоянием».

«Спасибо за ваш вклад и как настоящий посланник авиационного искусства, вы затронули так много жизней, сердец и душ и воодушевили многих из нас своим незабываемым и прекрасным стилем развлечения», – сказал Бенни, сообщает The Sun.

Она добавила: «Спасибо за вашу бесспорную самоотдачу и за то, что делились своими талантами на многих занятиях, мастер-классах, лагерях, мероприятиях и конкурсах».

Джессика Линн Норрис была найдена без ответа в доме друга 15 июня 2020 года. Социальная сеть Facebook

«Вы сияли как маяк надежды на многих этапах, и ваше наследие будет длиться вечно в истории Кутба и лично в качестве дочери Кутба, которая неизменно выражала вашу благодарность на протяжении многих лет и на протяжении всего вашего правления в качестве уникального героя».