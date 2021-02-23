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Чемпионка британской колонны по танцам повесилась во время изоляции: отчет

23 февраля, 2021
Toma Kulikov

Двукратная британская танцовщица на пилоне, которую называют “национальным достоянием”, повесилась, страдая от депрессии во время изоляции от коронавируса.

Джессика Линн Норрис на шесте для стриптиза
Норрис принимал антидепрессанты, работая фитнес-тренером
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27-летняя Джессика Линн Норрис была обнаружена без ответа в доме друга в Болтоне 15 июня 2020 года. Солнце сообщило О запросе.

И трагическая женщина написала в записке, которую она повесила на двери своей спальни, согласно порту: «Не входите. Звоните 999. Мне очень жаль».

Сессии сказали, что Норрис, которая выиграла титул «Мисс Pole Dance UK» в 2011 и 2015 годах, страдала психическими расстройствами с подросткового возраста.

Ее мать, Алана Норрис, сказала: «Джесс жила скелетной жизнью и боролась, когда изоляция означала, что она не могла преподавать или участвовать в соревнованиях по танцам на шесте».

Джессика Линн Норрис
Джессика Линн НоррисСоциальная сеть Facebook

Молодая женщина, которая принимала антидепрессанты, работая тренером по фитнесу, остановилась в доме своего друга Брайана Комптона во время первого в стране карантина.

Утром в день ее смерти Комптон связался с ней с помощью текстового сообщения, но не получил ответа на работе, сообщает The Sun. Когда он вернулся, он обнаружил ее тело в спальне.

Основательница Miss Pole Dance UK Джессика Линн Норрис описала ее как
Основательница Miss Pole Dance UK Джессика Линн Норрис назвала его «национальным достоянием».
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Согласно отчету, токсиколог не обнаружил признаков наркотиков или алкоголя в ее организме.

Заядлая танцовщица, открывшая свою первую студию, когда ей было всего 15 лет, в 2019 году запустила сбор средств для благотворительных организаций в области психического здоровья.

Кей Пенни, основательница Miss Pole Dance UK, назвала Норриса «национальным достоянием».

«Спасибо за ваш вклад и как настоящий посланник авиационного искусства, вы затронули так много жизней, сердец и душ и воодушевили многих из нас своим незабываемым и прекрасным стилем развлечения», – сказал Бенни, сообщает The Sun.

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Она добавила: «Спасибо за вашу бесспорную самоотдачу и за то, что делились своими талантами на многих занятиях, мастер-классах, лагерях, мероприятиях и конкурсах».

Джессика Линн Норрис была найдена без ответа в доме друга 15 июня 2020 года.
Джессика Линн Норрис была найдена без ответа в доме друга 15 июня 2020 года.
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«Вы сияли как маяк надежды на многих этапах, и ваше наследие будет длиться вечно в истории Кутба и лично в качестве дочери Кутба, которая неизменно выражала вашу благодарность на протяжении многих лет и на протяжении всего вашего правления в качестве уникального героя».

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